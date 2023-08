Le procureur de Hunter Biden obtient un nouveau statut — RT World News

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé David Weiss conseil spécial, lui donnant plus d’autonomie en matière d’enquête

Le procureur principal chargé de l’enquête criminelle sur le fils du président américain Joe Biden a reçu le statut d’avocat spécial, approfondissant potentiellement l’enquête après qu’un juge fédéral a rejeté un accord de plaidoyer qui aurait permis à Hunter Biden d’éviter une peine de prison pour impôts et armes à feu.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé vendredi la décision de nommer David Weiss, procureur américain du district du Delaware, conseiller spécial. Weiss a déclaré dans un dossier déposé plus tôt dans la journée que les négociations sur un accord de plaidoyer révisé avec Hunter Biden étaient à un « impasse, » suggérant que l’affaire pourrait finir par être jugée.

Garland a déclaré que Weiss, qui enquête sur les crimes présumés de Hunter Biden depuis 2019, a demandé mardi à être nommé avocat spécial dans l’affaire parce que « à son avis, son enquête avait atteint un stade où il devrait continuer son travail en tant qu’avocat spécial. » Il ajouta, « Après avoir examiné sa demande, ainsi que les circonstances extraordinaires liées à cette affaire, j’ai conclu qu’il était dans l’intérêt public de le nommer conseiller spécial. »















Ces circonstances incluent le fait que Biden est le fils du président et a été accusé d’avoir dirigé une opération de trafic d’influence dont son père a profité. L’enquête intervient également à un moment où l’aîné Biden cherche à être réélu, et son administration a inculpé au pénal son principal rival politique, l’ancien président Donald Trump, dans deux affaires distinctes. Trump, en fait, est le premier ex-président de l’histoire des États-Unis à être inculpé au pénal, et il a accusé des procureurs à motivation politique d’avoir tenté de le faire sortir, affirmant que Biden ne pouvait pas le battre aux élections de 2024.

Garland a réitéré ses affirmations répétées selon lesquelles Weiss a reçu la pleine autorité pour prendre des décisions en matière de poursuites dans l’affaire Hunter Biden. Cependant, il a déclaré que le procureur ne serait plus soumis à « supervision au quotidien » par tout fonctionnaire du ministère de la Justice (DOJ). « L’annonce d’aujourd’hui offre aux procureurs, agents et analystes travaillant sur cette affaire la possibilité de poursuivre leur travail rapidement et de prendre des décisions incontestablement guidées uniquement par les faits et la loi. »

Deux dénonciateurs de l’IRS qui avaient été impliqués dans l’enquête sur des délits fiscaux présumés de Hunter Biden ont témoigné devant le Congrès en juin que le DOJ avait rejeté à deux reprises les demandes d’accorder au procureur le statut d’avocat spécial. L’un des dénonciateurs a également affirmé que Weiss avait été empêché de porter des accusations contre Biden en Californie du Sud et à Washington pour des crimes qui auraient été commis dans ces juridictions.















Weiss a déclaré dans une lettre au Congrès le mois dernier qu’il n’avait jamais demandé la désignation d’un avocat spécial et qu’il n’avait été empêché de déposer des actes d’accusation dans aucune juridiction.

La juge du tribunal de district américain Maryellen Noreika a rejeté l’accord de plaidoyer de Biden le mois dernier, au moins en partie parce que le DOJ a apparemment accepté de lui accorder l’immunité contre les poursuites pour d’autres crimes possibles. Weiss a déclaré au juge que son enquête pourrait conduire à d’autres accusations, à quel point Leo Wise, un avocat représentant le fils du président, a déclaré que l’accord de plaidoyer était « nul et vide. »

Les législateurs républicains ont accusé le DOJ d’essayer de donner au jeune Biden un « chérie » accord tout en menant des poursuites politiquement motivées contre Trump. Un comité de la Chambre des États-Unis enquête sur une prétendue sollicitation de pots-de-vin à l’étranger par la famille Biden.