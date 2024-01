Le procureur de Géorgie dans l’affaire Trump a payé des vols avec Fani Willis, déposant des émissions

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le procureur principal dans l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald Trump a payé au moins deux voyages en avion avec le procureur du comté de Fulton, Fani T. Willis (D), alors que l’enquête était en cours, selon les relevés bancaires déposés vendredi dans son affaire de divorce.

Les relevés bancaires pourraient corroborer une accusation portée contre Willis et le procureur Nathan Wade par l’un des coaccusés de Trump, selon laquelle ils auraient entretenu une relation personnelle inappropriée. Ces déclarations faisaient partie d’un dossier déposé par les avocats de l’ex-épouse de Wade, Joycelyn Mayfield Wade, dans le but de contraindre Willis à témoigner dans la procédure de divorce, ce que le procureur a cherché à éviter dans un dossier distinct jeudi.

Nathan Wade a acheté des billets pour lui et Willis à deux reprises, selon les déclarations : un voyage à Miami acheté en octobre 2022 sur American Airlines et un deuxième voyage acheté en avril 2023 à San Francisco sur Delta Air Lines.

L’ancien assistant de campagne de Trump, Mike Roman, qui est inculpé aux côtés de Trump dans l’affaire de Géorgie, a fait valoir que Willis avait indûment bénéficié de l’embauche de Wade en tant que procureur spécial en bénéficiant de voyages gratuits de sa part. Wade, qui est avocat en pratique privée, a gagné plus de 650 000 $ du bureau de Willis pour son travail.

En plus de chercher à disqualifier Willis et Wade, Roman cherche également à faire rejeter l’ensemble de l’affaire. Dans son dossier de ce mois-ci, il a fait valoir qu’en plus d’avoir enfreint les règles de conduite professionnelle, Willis pourrait être coupable de fraude si elle acceptait des cadeaux d’un employé qu’elle avait embauché.

Ni Wade ni Willis n’ont directement répondu aux allégations, et un porte-parole de Willis a déclaré que toute réponse aux documents déposés auprès du tribunal se ferait devant le tribunal. On ne sait pas si Willis a remboursé à Wade le voyage ou quel en était le but. Les avocats de Willis et Joycelyn Wade n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un avocat de Wade a refusé de commenter.

Le juge chargé de l’affaire du divorce de Wades a prévu une audience lundi pour entendre les arguments sur l’assignation à comparaître de Willis et la requête de Roman visant à desceller le dossier. Le Washington Post fait partie d’une coalition médiatique qui cherche également à desceller le dossier.

Il n’est pas clair si d’autres accusés, y compris Trump, pourraient signer la requête de Roman dans l’affaire pénale, maintenant que des preuves sont apparues selon lesquelles Willis et Wade semblaient avoir voyagé ensemble. L’avocat de Trump, Steve Sadow, a demandé ce mois-ci au juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, plus de temps pour décider d’adopter ou non la motion. Vendredi, il a publié le dernier dossier sur son profil LinkedIn avec le commentaire : « PREUVE – regardez les pages 12 à 15 : Dossiers de voyage et d’hôtel du procureur spécial Wade et DA Willis. »

Joint par téléphone, Sadow a refusé de dire s’il se joindrait au mouvement maintenant.

Quoi qu’il en soit, les accusations explosives ont ébranlé l’affaire pénale – l’une des quatre affaires auxquelles Trump sera confronté cette année alors qu’il brigue également un second mandat à la Maison Blanche. Trump a de nouveau fustigé Willis et Wade pour ces allégations vendredi, qualifiant les procureurs de « tourtereaux » et les accusant de le cibler « pour s’ENRICHIR et vivre le style de vie des riches et des célèbres ! » Dans des publications sur sa plateforme de médias sociaux, Trump a appelé les procureurs à « faire face aux conséquences appropriées » et à l’abandon des accusations portées contre lui.

Trump a été inculpé en août avec 18 coaccusés de complot criminel pour tenter d’annuler la victoire de Biden en Géorgie en 2020. Quatre des accusés ont depuis accepté des accords de plaidoyer moindres. Trump a régulièrement caractérisé les accusations criminelles portées contre lui comme faisant partie d’une chasse aux sorcières partisane orchestrée par le président Biden, son adversaire probable s’il obtient la nomination du GOP. Cet argument semble lui avoir été bénéfique, dans la mesure où sa position dans les sondages publics n’a fait qu’augmenter depuis le début des accusations criminelles.

En outre, un membre du conseil des commissaires du comté de Fulton est intervenu vendredi en envoyant une lettre à Willis exigeant une explication des allégations et indiquant son intention d’enquêter sur une éventuelle utilisation abusive des fonds du comté. Bob Ellis, qui préside le comité d’audit des commissaires, a déclaré dans la lettre : « Je dois raisonnablement m’enquérir des allégations contenues dans un récent dossier judiciaire affirmant que vous avez abusé des fonds du comté et accepté des cadeaux de valeur et des avantages personnels d’un entrepreneur/bénéficiaire des fonds du comté. .»

La requête de Willis déposée jeudi visait à annuler une assignation à comparaître pour qu’elle siège pour une déposition dans l’affaire de divorce mardi. Dans la requête, Willis accusait Joycelyn Wade d’utiliser l’affaire de divorce « comme un moyen de la harceler » et de collusion avec d’autres pour perturber, voire entraver, l’affaire de racket contre Trump et ses alliés.

“L’assignation à comparaître pour la déposition du procureur de district Willis est demandée dans le but de harceler et de nuire à sa réputation professionnelle”, a écrit Cinque Axam, un avocat représentant Willis, dans la requête. “Sur la base d’informations et de convictions complémentaires, l’accusée Joycelyn Wade a conspiré avec les parties intéressées dans l’affaire pénale d’ingérence électorale pour utiliser le processus d’enquête civile pour ennuyer, embarrasser et opprimer le procureur de district Willis.”

Dans sa réponse vendredi, qui comprenait les reçus de voyage, Joycelyn Wade a nié avec véhémence les accusations de Willis. “Contrairement à ce que pense Mme Willis, le défendeur n’utilise pas la déposition pour la harceler mais plutôt pour rechercher des informations pertinentes auprès de l’amant de son mari concernant sa relation avec le plaignant et l’étendue de l’implication financière du plaignant dans celle-ci”, a écrit l’avocat de Joycelyn Wade. . “Ces réponses sont pertinentes pour le partage équitable du patrimoine matrimonial, la dissipation des biens matrimoniaux et la capacité du demandeur à fournir une pension alimentaire au conjoint.”

La requête de Willis soulignait le timing serré entre l’assignation à comparaître et le dépôt de Roman, qui affirmait sans preuve que Willis et Wade avaient entretenu une relation inappropriée. Le dossier de Willis indiquait également que le comté de Fulton et le bureau du procureur s’étaient conformés à l’assignation à comparaître de Joycelyn Wade pour les dossiers liés à son ex-mari.

Willis a également affirmé que l’assignation à comparaître était inappropriée car elle a « une portée illimitée » et ne précise pas quelles informations sont recherchées.

“Willis ne peut pas fournir une connaissance personnelle unique sur toute question pertinente au divorce de l’accusé Wade”, a écrit Axam. “Étant donné que les parties conviennent que le mariage est irrémédiablement rompu et que la notion de faute n’est pas en cause, le procureur Willis ne pourrait fournir aucune information qui pourrait s’avérer pertinente pour accorder ou refuser le divorce.”

Les relevés de carte de crédit ne mentionnent pas les dates de voyage, mais une recherche des numéros de billets sur le site Web d’American Airlines montre que le voyage à Miami a eu lieu le 28 octobre 2022. Les reçus montrent que les billets pour Wade et Willis ont été modifiés. pour voler de Miami à Aruba.

Wade a également acheté un billet pour sa mère, Clara Bowman, de son domicile de Houston à Miami avec la même date de voyage. Les déclarations montrent également l’achat de deux billets de croisière sur Royal Caribbean, mais il n’est pas clair si les billets étaient pour lui et sa mère, ou lui et Willis.

Les billets pour la Californie n’étaient pas consultables sur le site Web de Delta, mais deux autres éléments de l’un des relevés montrent des paiements à l’hôtel DoubleTree Napa Valley le 14 mai de l’année dernière, un mois après que Wade ait acheté les billets pour San Francisco.

Bien que l’affaire de divorce soit sous scellés, le dossier a été obtenu par des avocats représentant la coalition médiatique dont fait partie The Post.

Bailey a rapporté de Marietta, Géorgie. Shawn Boburg a contribué à ce rapport.