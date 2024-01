Le procureur de Géorgie chargé de l’élection de Trump ne sera pas interrogé sur la liaison présumée dans une affaire de divorce après la conclusion d’un accord

CNN

—



Nathan Wade, le procureur spécial en difficulté dans l’affaire tentaculaire d’ingérence électorale de Donald Trump en Géorgie, a réglé son divorce – un jour avant une audience prévue au cours de laquelle il devait être interrogé sur une prétendue liaison c’est devenu un point de friction dans les poursuites pénales de l’ancien président.

En concluant mardi un accord de divorce temporaire, Wade n’a plus à témoigner lors d’une audience de mercredi au cours de laquelle il aurait peut-être dû répondre à des questions sur des allégations selon lesquelles il aurait eu une relation amoureuse inappropriée avec la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, et aurait utilisé l’argent qu’il avait gagné. l’occasion de l’emmener en vacances somptueuses

Trump et deux de ses coaccusés sont cherchant à disqualifier le bureau de Willis et faire classer l’affaire, affirmant que la prétendue liaison et les liens financiers constituent un conflit d’intérêts.

“L’audience Wade contre Wade prévue pour le 31 janvier 2024 a été annulée avec le consentement des parties, une ordonnance temporaire de consentement a été inscrite par le juge Thompson”, a envoyé mardi à CNN Thomas Davis, avocat du juge Henry Thompson du comté de Cobb. .

Une ordonnance signée par Thompson indique que les parties ont conclu un « accord temporaire traitant de toutes les questions » et que les parties ont convenu que les termes de l’accord ne seraient pas déposés au tribunal.

L’avocat de l’épouse de Wade, Joycelyn, a déclaré que l’accord résolvait les problèmes de pension alimentaire temporaire et d’honoraires d’avocat, mais que l’affaire n’était pas encore terminée.

“Nous nous concentrons sur le travail acharné visant à faire avancer l’affaire vers une résolution, que ce soit par le biais d’un règlement ou d’un procès”, a déclaré Andrea Dyer Hastings dans un communiqué. “Nous continuons à travailler pour obtenir des informations de M. Wade afin de garantir que les biens du couple soient correctement répartis après plus de vingt-six ans de mariage.”

Willis a nommé Wade au poste de procureur spécial en novembre 2021, alors que l’enquête sur l’ingérence électorale de Trump et de ses alliés s’intensifiait.

Les allégations contre Willis et Wade ont été soulevées dans un dossier judiciaire de 127 pages plus tôt ce mois-ci par l’ancien responsable de la campagne Trump 2020, Mike Roman, qui a été inculpé pour son rôle dans le complot des faux électeurs en Géorgie.

Willis et Wade n’ont pas répondu publiquement aux allégations. Le bureau du procureur du comté de Fulton a jusqu’à la fin de cette semaine pour répondre par écrit aux allégations au juge du comté de Fulton, Scott McAfee, qui supervise l’affaire tentaculaire de racket.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

Chris Youd de CNN a contribué à ce rapport.