Le procureur de Géorgie augmente l’anticipation – Shaw Local

ATLANTA – (AP) – L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont été avertis par un procureur, mais l’avertissement n’est venu de personne au ministère de la Justice.

C’était d’un procureur géorgien qui a indiqué qu’elle était susceptible de porter des accusations criminelles bientôt dans un délai de deux ans sonde de subversion électorale. Dans essayer de bloquer la sortie du rapport d’un grand jury spécial, le procureur du comté de Fulton Fani Willis a fait valoir devant le tribunal la semaine dernière que les décisions dans l’affaire étaient “imminentes” et que la publication du rapport pourrait compromettre les droits des “futurs accusés”.

Bien que Willis, un démocrate, n’ait pas mentionné Trump par son nom, ses commentaires ont marqué la première fois qu’un procureur dans l’un des plusieurs enquêtes en cours lié à l’ancien président républicain a laissé entendre que des accusations pourraient être portées. Les remarques ont suscité l’anticipation qu’une enquête axée, en partie, sur l’appel de Trump avec le secrétaire d’État géorgien pourrait se conclure avant les enquêtes fédérales en cours.

“Je m’attends à voir des actes d’accusation dans le comté de Fulton avant de voir des actes d’accusation fédéraux”, a déclaré Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University.

Outre l’enquête sur la Géorgie, une Département de la justice un avocat spécial enquête sur Trump sur son rôle dans la collaboration avec des alliés pour annuler sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020 et sa prétendue mauvaise gestion de documents classifiés.

Trump avait semblé faire face au danger juridique le plus pressant de l’enquête sur une cache de documents classifiés dans son complexe de Floride, et cette menace demeure. Mais cette affaire semble compliquédu moins politiquement, par la découverte récente de documents classifiés au président celui de Joe Biden Delaware à la maison et dans un bureau de Washington. Le ministère de la Justice a fait appel à un avocat spécial distinct pour enquêter sur cette affaire.

Willis a ouvert l’enquête de son bureau peu de temps après la publication d’un enregistrement d’un 2 janvier 2021, appel téléphonique entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Dans cette conversation, le président de l’époque a suggéré que Raffensperger, un autre républicain, pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler la défaite électorale étroite de Trump dans l’État face à Biden, un démocrate.

“Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous n’en avons”, a déclaré Trump lors de l’appel.

Depuis lors, la portée de l’enquête s’est considérablement élargie, englobant entre autres : une liste de républicains faux électeursdes appels téléphoniques de Trump et d’autres aux responsables géorgiens dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020 et des allégations non fondées de fraude électorale généralisée faites aux législateurs de l’État.

Dans une interview, Trump a insisté sur le fait qu’il n’avait “absolument rien fait de mal” et que son appel téléphonique avec Raffensperger était “parfait”. Il a dit qu’il se sentait “très confiant” qu’il ne serait pas inculpé.

“Elle est censée arrêter les crimes violents, et c’est son travail”, a déclaré Trump à propos de Willis. “Ne pas poursuivre les gens pour des raisons politiques, cela a parfaitement fait les choses.”

On ne sait pas quel sera l’impact du cas de Willis sur les enquêtes du ministère de la Justice ou quel contact son équipe a eu avec les enquêteurs fédéraux. Les procureurs du ministère de la Justice ont fait preuve de circonspection dans la discussion de leurs enquêtes, offrant peu d’informations sur la manière et le moment où elles pourraient se terminer.

Mais les commentaires de Willis indiquent que l’enquête sur la Géorgie est sur la voie d’une résolution – avec ou sans inculpation – selon un calendrier indépendant de ce que le ministère de la Justice envisage de faire, ont déclaré des experts juridiques.

Cunningham, le professeur de l’État de Géorgie, a déclaré que les commentaires de Willis impliquaient que le rapport du grand jury spécial contenait des détails sur les personnes qui, selon le panel et Wills, devraient, au minimum, faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

“Elle ne parlerait pas de la publication du rapport créant un préjudice pour les futurs accusés potentiels à moins qu’elle ne voie dans le rapport les noms des personnes qu’elle considérait comme de futurs accusés potentiels”, a-t-il ajouté.

procureur général Merrick Guirlande en novembre tapé Jack Smithun ancien procureur de la corruption publique, pour agir en tant qu’avocat spécial supervisant les enquêtes sur les actions de Trump menant au meurtrier du 6 janvier 2021, Émeute du Capitole et en sa possession de centaines de documents classifiés à la station balnéaire de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Bien que Smith et son équipe de procureurs aient émis des assignations à comparaître devant le grand jury, il n’a pas révélé quand son enquête pourrait se terminer ou qui pourrait être une cible.

Garland a refusé de discuter des enquêtes, disant seulement que “personne n’est au-dessus de la loi” et qu’il n’y a pas de règles distinctes pour les démocrates et les républicains.

Des agents du FBI ont récemment fouillé le domicile de Biden à Wilmington, dans le Delaware, et ont trouvé six objets contenant des documents classifiés, a indiqué la Maison Blanche. Pour embrouiller davantage les calculs du ministère de la Justice : les documents classifiés ont été trouvé ce mois-ci au domicile du vice-président de Trump, Mike Pence, dans l’Indiana.

Les révélations publiques sur le cas de Willis sont le résultat, dans une certaine mesure, de la caractère insolite de la procédure en Géorgie.

Willis en janvier de l’année dernière cherché à convoquer un grand jury spécial pour l’aider dans son enquête, invoquant la nécessité de son pouvoir d’assignation à comparaître pour obliger le témoignage de témoins qui, autrement, ne lui parleraient pas. Elle a déclaré dans une lettre au juge en chef du comté de Fulton que son bureau avait reçu des informations indiquant une “probabilité raisonnable” que les élections de 2020 en Géorgie “étaient sujettes à d’éventuelles perturbations criminelles”.

Les juges de la cour supérieure du comté ont voté pour accéder à la demandeet le panneau était assis en mai. Les grands jurés ont entendu 75 témoins et examiné les preuves recueillies par les procureurs et les enquêteurs. Parmi les témoins qui ont témoigné figuraient l’ancien maire de New York et avocat de Trump Rudy Giulanisénateur américain. Lindsey Graham de Caroline du Sud et des fonctionnaires de l’État de Géorgie tels que Raffensperger et Gouverneur Brian Kemp.

Le panel n’avait pas le pouvoir d’émettre un acte d’accusation, mais son rapport est présumé inclure des recommandations pour d’autres mesures, y compris éventuellement des accusations criminelles.

Le grand jury spécial était dissous plus tôt ce mois-ci après avoir conclu ses travaux et finalisé un rapport d’enquête. Les grands jurés ont recommandé que le rapport soit rendu public.

Les agences de presse, dont l’Associated Press, ont plaidé pour la publication du rapport. À une audience la semaine dernièreWillis a déclaré qu’une décision se profilait sur l’opportunité de demander un acte d’accusation et qu’elle s’opposait à la publication du rapport car elle voulait s’assurer “que tout le monde est traité équitablement et nous pensons que les futurs accusés doivent être traités équitablement, ce n’est pas approprié pour le moment pour que ce rapport soit publié.”

Les avocats des témoins et autres personnes identifiées comme cibles ont insisté sur le fait que Willis est motivé par la politique plutôt que par des préoccupations légitimes quant à la commission de crimes. Entre autres choses, ils ont souligné ses déclarations publiques et sa volonté initiale de parler aux médias imprimés et télévisés.

Danny Porter, un républicain qui a été procureur de district dans le comté voisin de Gwinnett pendant près de trois décennies, a déclaré que Willis naviguait sur un territoire inconnu. Les grands jurys spéciaux sont relativement rares en Géorgie et la loi ne fournit pas beaucoup d’orientations aux procureurs, a-t-il déclaré.

Même ainsi, a déclaré Porter, il semble que Willis n’ait franchi aucune ligne rouge éthique ou juridique qui remettrait en question l’intégrité de l’enquête.

“Procédure”, a-t-il dit, “je n’ai rien vu qui m’ait fait dire, ‘Oh, bon sang, je n’aurais pas fait ça.'”

___

Tucker a rapporté de Washington. L’écrivain AP Meg Kinnard de Columbia, en Caroline du Sud, a contribué à ce rapport.

