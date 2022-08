Le procureur de Floride promet de lutter contre la suspension du gouverneur DeSantis

ST. PETERSURG, Floride (AP) – Un procureur de Floride a juré dimanche de lutter contre sa suspension de ses fonctions par le gouverneur Ron DeSantis pour sa promesse de ne pas appliquer l’interdiction d’avortement de 15 semaines de l’État et son soutien aux traitements de transition de genre pour les mineurs.

Andrew Warren, un démocrate suspendu la semaine dernière de son poste deux fois élu de procureur d’État dans le comté de Hillsborough, qui comprend Tampa, a déclaré dimanche dans un message vidéo sur Facebook et un communiqué de presse qu’il prévoyait une “défense vigoureuse” par son équipe juridique mais n’a pas donné détails.

“Je ne vais pas tomber sans me battre”, a déclaré Warren sur la vidéo. “Je refuse de laisser cet homme piétiner vos libertés de dire ce que vous pensez, de prendre vos propres décisions en matière de santé et de faire compter votre vote.”

Warren a été suspendu jeudi par DeSantis, un républicain cherchant à être réélu en novembre et candidat potentiel à la présidentielle de 2024, qui a cité le manquement au devoir et d’autres violations présumées. Le gouverneur a soutenu que c’était parce que Warren avait signé des déclarations avec des dizaines d’autres procureurs du pays s’engageant à ne pas engager de poursuites pénales contre des personnes qui demandent ou fournissent des avortements ou des traitements de transition de genre.

Warren a soutenu dimanche que le gouverneur cherchait essentiellement à annuler la volonté des électeurs de la région de Tampa qui l’ont élu en 2016 et 2020.

“J’ai été élu parce que les habitants de ce comté partagent ma vision de la justice pénale, font confiance à mon jugement et ont vu votre succès”, a déclaré Warren dans la vidéo. « J’ai juré de respecter la Constitution, et c’est exactement ce que j’ai fait. DeSantis essaie de me retirer mon travail pour avoir fait mon travail.

En vertu de la loi de Floride, le Sénat de l’État contrôlé par les républicains a le pouvoir de réintégrer Warren ou de maintenir sa destitution. Warren pourrait également porter son affaire devant les tribunaux.

Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires dimanche. DeSantis a toutefois déclaré jeudi que Warren agissait “au-dessus de la loi” et “affichait un manque de compétence pour pouvoir s’acquitter” des fonctions de sa fonction.

“Je ne pense pas que les habitants du comté de Hillsborough veuillent avoir un programme qui soit fondamentalement réveillé, où vous décidez que votre vision de la justice sociale signifie que certaines lois ne devraient pas être appliquées”, a déclaré le gouverneur.

La nouvelle restriction de l’avortement en Floride est entrée en vigueur le 1er juillet et reste sous le coup d’une contestation judiciaire par les fournisseurs d’avortement et leurs alliés. Elle interdit les avortements après 15 semaines, avec des exceptions si la procédure est nécessaire pour sauver la vie de la femme enceinte, éviter des blessures graves ou si le fœtus présente une anomalie mortelle. Il n’autorise pas les exemptions dans les cas où les grossesses ont été causées par un viol, un inceste ou la traite des êtres humains.

Les contrevenants pourraient encourir jusqu’à cinq ans de prison. Les médecins et autres professionnels de la santé pourraient perdre leur licence et faire face à des amendes administratives de 10 000 $ pour chaque violation.

La Floride n’a pas promulgué de lois criminalisant les traitements de transition de genre pour les mineurs.

DeSantis a nommé la juge du comté de Hillsborough Susan Lopez pour servir à la place de Warren pendant sa suspension.

Curt Anderson, Associated Press