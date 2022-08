Le procureur de Floride poursuit DeSantis pour expulsion suite à un avortement

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Un procureur élu de Floride qui a été démis de ses fonctions par le gouverneur Ron DeSantis en raison de ses positions sur l’avortement et les droits des transgenres a intenté une action mercredi pour récupérer son emploi, affirmant que le chef républicain avait violé ses droits au premier amendement.

DeSantis a déclaré avoir suspendu ce mois-ci le procureur de l’État du comté de Hillsborough, Andrew Warren, pour avoir signé un engagement national de ne pas poursuivre les femmes et les médecins pour avoir enfreint les lois sur l’avortement de l’État ou les familles cherchant des traitements pour les mineurs transgenres.

« Si le gouverneur est autorisé à faire cela, que reste-t-il de la démocratie ? Si le gouverneur est autorisé à exercer des représailles contre moi pour avoir parlé, que reste-t-il du premier amendement », a demandé Warren lors d’une conférence de presse à Tallahassee.

Le procès allègue que DeSantis n’a identifié aucune conduite réelle impliquant une activité criminelle qui justifierait une suspension et dit que le gouverneur punit Warren pour avoir exprimé des positions auxquelles DeSantis s’oppose.

DeSantis, critiqué par les démocrates pour avoir signé des restrictions à l’avortement et des projets de loi considérés comme anti-LGBTQ, a organisé un événement semblable à une campagne pour annoncer la suspension de Warren, où les partisans ont applaudi la décision. Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant des commentaires mercredi matin.

Cherchant maintenant à être réélu en novembre et se positionnant comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, le gouverneur a cité la “négligence du devoir” de Warren et d’autres violations présumées.

Dans son décret, DeSantis a cité la politique de Warren consistant à ne pas poursuivre certaines catégories de crimes moindres, notamment “l’intrusion dans un lieu d’affaires, la conduite désordonnée, l’intoxication désordonnée et la prostitution”.

La suspension a été soutenue par plusieurs agents des forces de l’ordre, dont le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, qui a déclaré que Warren avait agi comme une sorte d ‘”autorité suprême” pour décider “quels crimes seront légaux ou illégaux dans notre comté”.

Des utilisations similaires du pouvoir discrétionnaire des procureurs par les progressistes élus dans tout le pays ces dernières années ont provoqué un certain recul.

À San Francisco, les électeurs ont rappelé en juin Chesa Boudin, un ancien défenseur public élu procureur de district en 2019 sur une plateforme de réforme de la justice pénale. Boudin a été critiqué pour l’augmentation de la criminalité après avoir refusé de poursuivre la plupart des délits liés à la drogue. Un effort similaire pour rappeler le Los Angeles DA n’a pas réussi à recueillir suffisamment de signatures cette semaine.

Warren, qui a été élu en 2016 par les électeurs de la région de Tampa et réélu en 2020, a déclaré que le gouverneur renversait la volonté des personnes qui l’avaient nommé.

“Le gouverneur a attaqué notre démocratie et cela devrait inquiéter tout le monde”, a déclaré Warren aux journalistes. “Si la tentative du gouverneur d’annuler unilatéralement une élection est autorisée, cela menace de saper l’intégrité et le résultat des élections dans notre État pour les années à venir.”

Warren a décrit l’engagement diffusé par les procureurs à travers le pays comme “une déclaration de valeur”, et non une décision définitive sur la manière dont il pourrait traiter un cas particulier. Il a également noté que la nouvelle interdiction de la Floride sur les avortements après 15 semaines de gestation a été jugée inconstitutionnelle et que l’État n’a même pas de loi contre les traitements hormonaux pour les mineurs transgenres.

Le procès de Warren indique que la suspension était des représailles après qu’il s’est opposé au gouverneur sur un certain nombre de questions, y compris les efforts de DeSantis pour refuser le rétablissement du droit de vote des criminels et créer de nouveaux crimes pour les manifestations publiques en réponse au mouvement Black Lives Matter ainsi que le nouvelles restrictions à l’avortement.

“Bien sûr, DeSantis est libre d’exprimer ses opinions et ses désaccords avec Warren aussi souvent qu’il le souhaite. En effet, la Constitution fédérale garantit qu’il l’est », indique le procès. “DeSantis est allé trop loin.”

La poursuite indique que Warren a l’obligation envers les électeurs de dire où il en est sur ces questions, et qu’en tant que procureur, il a le droit de décider comment les ressources limitées dont il dispose doivent être utilisées pour poursuivre les crimes. Cette priorité devrait être la sécurité publique, a-t-il déclaré.

“Le premier amendement protège le droit des élus de s’exprimer sur les questions de controverse publique, et en fait il le fait parce qu’il est si important que les électeurs qui choisissent ces élus sachent où ils se situent sur ces questions”, Jean-Jacques Cabou , un avocat de Warren, a déclaré lors d’un entretien téléphonique.

La suspension de Warren est désormais un problème dans la course au gouverneur alors que la commissaire à l’agriculture Nikki Fried, la seule démocrate élue à l’échelle de l’État, et le représentant démocrate américain Charlie Crist entrent dans la dernière semaine de la primaire pour voir qui défiera DeSantis.

“Pour que ce gouverneur arme son bureau et destitue un procureur – un procureur – qui a le pouvoir discrétionnaire de poursuivre sur les affaires qu’il présente et celles qu’il ne fait pas, c’est l’excès et le dépassement de ce gouverneur”, a déclaré Fried lors d’une campagne. événement mardi soir. “C’est la chose la plus dangereuse pour notre démocratie que nous ayons vue.”

Brendan Farrington et Anthony Izaguirre, Associated Press