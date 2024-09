Le procureur de district nomme un procureur spécial pour gérer le deuxième procès de Karen Read

BOSTON — Un procureur de district du Massachusetts a nommé mercredi un procureur spécial, qui a représenté James « Whitey » Bulger et d’autres clients éminents dans le passé, pour prendre en charge l’affaire du meurtre de Karen Read.

Le procureur du district de Norfolk, Michael Morrissey, a déclaré dans un communiqué que Hank Brennan dirigerait le nouveau procès de l’État en janvier. Ancien procureur et avocat de la défense, Morrissey a déclaré que Brennan a travaillé pendant 25 ans dans les tribunaux d’État et fédéraux et qu’il a de l’expérience « dans les questions complexes d’application de la loi ».

Read, 44 ans, est accusée d’avoir percuté John O’Keefe avec son SUV et de l’avoir laissé pour mort dans une tempête de neige en janvier 2022. Son procès de deux mois s’est terminé en juillet lorsqu’un juge a déclaré un procès nul et un deuxième procès est prévu pour janvier.

« J’assume l’entière responsabilité et toutes les obligations liées à la poursuite de cette affaire et je le ferai méticuleusement, de manière éthique et avec zèle, sans compromis », a déclaré Brennan, qui a le titre de procureur adjoint spécial du district, dans un communiqué. « J’ai deux obligations fondamentales. La première est de m’assurer que Karen Read bénéficie d’un procès équitable… La deuxième est de veiller à ce que les faits entourant la mort de John O’Keefe soient pleinement exposés dans la salle d’audience sans influence extérieure. »

Un avocat de Read n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En août, la juge Beverly Cannone a décidé que Read pouvait être rejugée pour meurtre et fuite de la scène du crime dans la mort de son petit ami policier de Boston, rejetant les arguments selon lesquels les jurés avaient déclaré aux avocats après le procès nul qu’ils avaient convenu à l’unanimité qu’elle n’était pas coupable des deux chefs d’accusation.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Read ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour suprême du Massachusetts.

Le procureur adjoint Adam Lally, qui a poursuivi la première affaire, a déclaré que Read, un ancien professeur adjoint au Bentley College, et O’Keefe, membre de la police de Boston depuis 16 ans, avaient beaucoup bu avant qu’elle ne le dépose à une fête chez Brian Albert, un collègue policier de Boston. Ils ont déclaré qu’elle l’avait heurté avec son SUV avant de s’enfuir. Une autopsie a révélé que O’Keefe était mort d’hypothermie et d’un traumatisme contondant.

La défense a présenté Read comme la victime, affirmant qu’O’Keefe avait en fait été tuée dans la maison d’Albert, puis traînée dehors. Elle a fait valoir que les enquêteurs se sont concentrés sur Read parce qu’elle était une « étrangère commode » qui leur a évité d’avoir à considérer les agents des forces de l’ordre comme des suspects.

Après l’annulation du procès, les avocats de Read ont présenté des éléments de preuve selon lesquels quatre jurés avaient déclaré qu’ils n’étaient en fait dans l’impasse que sur un troisième chef d’accusation d’homicide involontaire et que, dans la salle du jury, ils avaient convenu à l’unanimité que Read était innocente de meurtre au deuxième degré et d’avoir quitté les lieux d’un accident mortel. L’un des jurés leur a dit que « personne n’a pensé qu’elle l’avait frappé exprès ou même qu’elle l’avait frappé exprès », ont fait valoir ses avocats.

Mais la juge a déclaré que les jurés n’avaient pas dit au tribunal, lors de leurs délibérations, qu’ils avaient rendu un verdict sur l’un ou l’autre des chefs d’accusation. « Dans la mesure où aucun verdict n’a été annoncé en audience publique, le nouveau procès de l’accusé ne viole pas le principe de double incrimination », a déclaré Cannone dans sa décision.