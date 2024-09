Le procureur de district de Fulton Willis cherche à bloquer les assignations à comparaître du Sénat de Géorgie ; 3 juges se récusent de leur décision

Trois juges se sont récusés de l’affaire concernant la tentative du procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, de bloquer les assignations à comparaître l’obligeant à témoigner devant une commission du Sénat de l’État de Géorgie cette semaine, selon les dossiers judiciaires.

Les assignations à comparaître, émises par le Comité spécial d’enquête du Sénat de l’État, visent à obtenir le témoignage de Willis et des documents liés à son enquête en cours sur l’ingérence électorale de 2020 et sa relation avec Nathan Wade, un ancien procureur spécial. Willis a déposé une demande d’injonction pour mettre fin aux assignations à comparaître, qui exigeaient sa comparution à une audience vendredi.

Dans un dossier déposé le 4 septembre, Willis, représentée par l’ancien gouverneur de Géorgie Roy Barnes, a fait valoir que les exigences générales en matière de documents contenues dans les assignations à comparaître porteraient préjudice à la thèse de l’accusation. Elle a demandé une injonction permanente pour empêcher la commission d’exécuter les assignations à comparaître.

Trois juges de la Cour supérieure du comté de Fulton se sont récusés de l’affaire. Les juges Craig Schwall, Sr. et Melynee Leftridge se sont récusés la semaine dernière, invoquant des conflits d’intérêts non spécifiés. Lundi, le juge Scott McAfee s’est également récusé, soulignant son implication dans la supervision de l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald Trump et d’autres.

Fani Willis, procureur du comté de Fulton, au palais de justice du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, le vendredi 1er mars 2024. Le juge supervisant les poursuites du comté de Fulton contre Donald Trump et d’autres personnes pour ses efforts présumés visant à annuler la loi sur les élections de 2020

Dans son ordonnance de récusation, McAfee a écrit qu’étant donné le chevauchement avec l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie contre Trump et d’autres, son impartialité « pourrait raisonnablement être remise en question ». Il a ordonné au greffier du tribunal du comté de Fulton d’attribuer au hasard l’affaire à un autre juge.

Mardi, on ne savait toujours pas si un nouveau juge serait désigné à temps pour entendre l’affaire avant l’audience du Sénat de vendredi. On ne savait pas non plus si Willis se conformerait aux assignations à comparaître si une injonction n’était pas émise.