Le procureur dans l’affaire Ralph Yarl déclare que le précédent juridique favorise la tenue des dossiers judiciaires ouverts

LIBERTY, Mo. (AP) – Un procureur du Missouri demande à un juge d’examiner attentivement le droit du public à l’information tout en déterminant s’il faut sceller les dossiers judiciaires dans le cas d’Andrew Lester, un propriétaire blanc accusé d’avoir tiré sur un adolescent noir qui par erreur est venu chez lui.

L’avocat de Lester, Steven Salmon, a déposé une requête le 1er mai demandant à un juge de sceller les dossiers judiciaires. Il a fait valoir que la publicité locale et nationale entourant la fusillade de Ralph Yarl le 13 avril à Kansas City avait créé un parti pris contre son client et rendrait difficile la recherche d’un jury impartial.

Dans une requête déposée mardi, le procureur du comté de Clay, Zachary Thompson, ne s’est pas spécifiquement opposé à la demande, mais a déclaré que le précédent juridique avait établi une « forte présomption » en faveur de la tenue des dossiers judiciaires ouverts.

Lester, 84 ans, a plaidé non coupable d’agression au premier degré et d’action criminelle armée. Il est accusé d’avoir tiré deux fois sur Yarl après être venu par erreur chez Lester à la recherche de ses jeunes frères.

Yarl, qui a maintenant 17 ans, a reçu une balle dans la tête et un bras et se remet à la maison après avoir été hospitalisé pendant trois jours.

« Si les dossiers doivent être fermés, le public a le droit de savoir pourquoi », a déclaré Thompson. « Dans des cas comme celui-ci, la Cour doit trouver un équilibre entre l’intérêt légitime du public à l’accès et l’intérêt tout aussi légitime à préserver l’intégrité juridique de l’affaire et à garantir un procès équitable. Si justice doit être rendue, cela doit être fait d’une manière conforme à la fois à la régularité de la procédure et à l’intérêt public. »

Lester a admis avoir tiré sur Yarl sans avertissement à travers la porte d’entrée de sa maison, puis l’a de nouveau abattu alors que l’adolescent était au sol. Il a dit qu’il était « mort de peur » que la personne à la porte d’entrée soit là pour le voler.

On ne sait pas quand le juge pourrait statuer sur la fermeture des dossiers. Lester, qui est sous caution, doit être entendu le 1er juin.

The Associated Press