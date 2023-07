Le procureur dans l’affaire Hunter Biden nie avoir exercé des représailles contre un agent du fisc qui a parlé à House GOP

WASHINGTON (AP) – Le procureur fédéral qui dirige l’enquête sur le fils du président Joe Biden, Hunter, repousse les allégations selon lesquelles il aurait été empêché de poursuivre des poursuites pénales à Los Angeles et à Washington et nie avoir exercé des représailles contre un responsable de l’IRS qui a divulgué des détails sur l’affaire.

Vendredi, dans une lettre de deux pages adressée aux républicains de la Chambre, le procureur américain David Weiss du Delaware a défendu la longue enquête sur les transactions financières de Hunter Biden qui s’est terminée le mois dernier par un plaidoyer auprès du ministère de la Justice qui épargnera probablement à Biden du temps derrière les barreaux.

Weiss, qui a été nommé à ce poste par le président Donald Trump et a été maintenu par l’administration Biden, a déclaré dans sa lettre que le département « n’avait pas exercé de représailles » contre Gary Shapley, un agent de l’IRS qui a déclaré que le procureur avait aidé à bloquer la promotion d’emploi de Shapley après l’employé de l’agence fiscale avait contacté les enquêteurs du Congrès au sujet de l’affaire Biden.

Shapley est l’un des deux employés de l’IRS interrogés par les républicains poursuivant des enquêtes sur presque tous les aspects des relations commerciales du jeune Biden.

L’un des comités d’enquête, le House Ways and Means Committee, a voté pour divulguer publiquement les témoignages du Congrès des employés de l’IRS peu de temps après l’annonce de l’accord de plaidoyer le 20 juin.

Le témoignage de Shapley et d’un agent non identifié a détaillé ce qu’ils ont appelé un schéma d ‘«étapes d’enquête lentes» et retardant les mesures d’application dans les mois précédant l’élection présidentielle de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden.

Il n’est pas clair si le conflit qu’ils décrivent équivaut à un désaccord interne sur la manière de poursuivre l’enquête ou à un schéma d’ingérence et de traitement préférentiel. La politique du ministère de la Justice avertit depuis longtemps les procureurs de veiller à inculper les affaires ayant des connotations politiques potentielles au moment d’une élection, afin d’éviter d’influencer le résultat.

Shapley a également affirmé que Weiss avait demandé au ministère de la Justice en mars 2020 d’obtenir le statut d’avocat spécial afin de porter les affaires fiscales dans des juridictions en dehors du Delaware, y compris Washington et la Californie, mais a été refusé.

En réponse à cette affirmation, le ministère a déclaré que Weiss avait « l’entière autorité sur cette affaire, y compris la responsabilité de décider où, quand et s’il devait déposer des accusations comme il le jugeait approprié ». Il n’a pas besoin d’autre approbation pour le faire.

Dans sa lettre, Weiss a déclaré que le département lui avait assuré que s’il cherchait à porter plainte dans un lieu autre que le Delaware, il bénéficierait d’un statut spécial pour le faire. Généralement, les avocats américains sont limités à leurs propres juridictions lorsqu’ils portent des accusations criminelles.

Biden, 53 ans, a conclu un accord avec les procureurs fédéraux pour plaider coupable à des délits fiscaux. L’accord de plaidoyer éviterait également des poursuites pour crime de possession illégale d’une arme à feu en tant que consommateur de drogue, tant que Biden respecte les conditions convenues devant le tribunal. Il comparaîtra devant un tribunal du Delaware plus tard ce mois-ci.

La semaine dernière, les dirigeants des comités de la magistrature, de la surveillance et de la responsabilité et des voies et moyens de la Chambre, contrôlés par les républicains, ont demandé dans une lettre au procureur général Merrick Garland que neuf fonctionnaires du ministère de la Justice et deux du FBI répondent aux réclamations des employés de l’IRS.

Weiss a déclaré dans sa lettre au représentant de l’Ohio, Jim Jordan, président du comité judiciaire de la Chambre, qu’il serait disposé à discuter de ces sujets avec des responsables du Congrès, mais a réitéré que l’affaire est une enquête criminelle active et qu’il ne peut rien divulguer d’autre à ce sujet. temps.

Les républicains ont concentré beaucoup d’attention sur une information non vérifiée au FBI qui alléguait un stratagème de corruption impliquant Joe Biden lorsqu’il était vice-président. L’allégation non fondée, qui est apparue pour la première fois en 2019, était que Biden avait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle limoge son principal procureur afin d’arrêter une enquête sur Burisma, une société pétrolière et gazière où Hunter Biden siégeait au conseil d’administration.

Pendant ce temps, l’avocat de Hunter Biden, l’abbé Lowell, a qualifié les enquêtes menées par les républicains au sein de plusieurs comités du Congrès d' »obsession ».

« Depuis qu’ils ont pris la majorité en 2023, divers dirigeants de la Chambre et de ses commissions ont rejeté les protocoles établis du Congrès, les règles de conduite et même la loi dans ce que l’on ne peut qu’appeler une obsession d’attaquer la famille Biden », a-t-il écrit.

Colleen Long, l’Associated Press