Le procureur dans l’affaire Hunter Biden a ouvert une voie controversée à Baltimore

Avant d’être chargé d’enquêter sur le fils du président Joe Biden, Leo Wise s’est bâti une réputation à Baltimore en tant que procureur fédéral dur et exigeant, affrontant des personnalités puissantes et apparemment intouchables – qu’il s’agisse d’une bande de flics corrompus, d’un commissaire de police, d’un haut gradé. procureur local et même un maire.

Les partisans de Wise le qualifient de talentueux et avisé, avec le don de naviguer dans des affaires complexes qui font la une des journaux. Aux yeux de ses détracteurs, il est têtu, intransigeant et auto-promotionnel : il a écrit un mémoire sur l’une de ses principales affaires alors qu’il était encore employé au ministère de la Justice. Son approche – agressive d’une manière qui lui a valu des éloges mais a agacé d’autres avocats – ouvre la voie à une lutte controversée dans le cadre des poursuites aux enjeux élevés contre Hunter Biden.

« Il tient tout très près du gilet et il profite de tous les avantages possibles qu’il peut prendre », a déclaré Gerard Martin, un avocat pénaliste de Baltimore qui qualifie Wise de « dur à cuire ». « Ce n’est pas un gars que l’on peut rencontrer, s’asseoir et dire : ‘Écoutez, c’est ce que dit mon client.’ C’est ce qui s’est passé » et que cela soit pris en compte.

Les antécédents de Wise à Baltimore sont tout à fait pertinents compte tenu de sa position d’avocat principal dans ce qui est déjà une poursuite politiquement tendue. L’affaire, supervisée par le conseiller spécial David Weiss, est sur le point de se dérouler dans le feu de la campagne de réélection du président en 2024 et pourrait donner un nouvel élan à une enquête de destitution républicaine naissante tout en approfondissant la Maison Blanche dans les questions sur la relation de Biden avec son fils. .

Le ministère de la Justice a refusé de commenter Wise ou de le rendre disponible pour une interview.

Le premier aperçu public de Wise dans l’affaire Hunter Biden est survenu lors d’une audience de plaidoyer mouvementée en juillet sur les accusations liées aux armes à feu et aux taxes, lorsque l’accord a été sabordé au milieu d’un différend tendu sur les termes de l’accord. Un acte d’accusation en vertu des lois fédérales sur les armes à feu a suivi, même si les accusations liées à la possession d’armes à feu par des toxicomanes sont rares, surtout lorsqu’elles ne sont pas liées à d’autres crimes.

Hunter Biden devrait être traduit en justice mardi. Le ministère de la Justice n’a pas révélé s’il intenterait une action en justice.

Que Wise soit au centre d’un vortex médiatique et juridique ne surprend pas les avocats qui ont suivi sa carrière. Diplômé en droit de Harvard et coureur passionné, il était déjà un procureur expérimenté lorsqu’il a rejoint le bureau du procureur américain en 2010, après avoir fait partie des équipes du ministère de la Justice qui poursuivaient l’industrie du tabac et les dirigeants d’Enron, la société de services financiers qui s’est effondrée dans une crise financière notoire. scandale.

Peu de temps après son arrivée, il s’est forgé une réputation de procureur public de premier plan en matière de corruption, avec un goût pour les grandes affaires.

« Leo est un avocat exceptionnellement talentueux et extraordinairement diligent », a écrit dans un e-mail Rod Rosenstein, ancien patron de Wise en tant que procureur américain à Baltimore avant de devenir procureur général adjoint. Il l’a qualifié d’« imperméable aux considérations politiques ».

En 2018, il a obtenu un plaidoyer de culpabilité d’un ancien chef de la police qui a admis avoir triché sur ses impôts. L’année suivante, l’ancienne maire Catherine Pugh a plaidé coupable à des accusations de complot et d’évasion fiscale liées à ses livres pour enfants auto-publiés auprès d’organisations à but non lucratif pour promouvoir sa carrière politique.

Wise a également obtenu des condamnations très médiatisées contre des membres du groupe de travail sur la traçabilité des armes à feu du département de police de Baltimore qui avaient terrorisé la ville, volé des trafiquants de drogue et distribué des stupéfiants et des armes à feu sur des innocents. Un procureur qui a travaillé avec Wise sur cette affaire et d’autres, Derek Hines, a également été affecté à l’équipe des poursuites de Hunter Biden.

L’affaire policière a donné lieu à deux livres de journalistes qui ont couvert l’enquête, une série HBO et même un podcast de la BBC. Dans un geste inhabituel pour un procureur en exercice, Wise a rédigé son propre récit, intitulé « Qui parle pour vous ? » Il a déclaré qu’il n’en tirait aucune compensation.

Isabel Mercedes Cumming, inspectrice générale de Baltimore, a déclaré que Wise avait fait ses preuves devant les tribunaux parce qu’il était extrêmement minutieux et minutieux dans sa préparation des affaires de corruption. Il est prudent et équilibré, cherchant toujours la vérité, a-t-elle déclaré.

« Si vous regardez les cas les plus médiatisés dans la région de Baltimore au cours des dernières années, Leo a réalisé la plupart d’entre eux », a déclaré Cumming. « Ce n’est pas personnel. C’est simplement une question de travail que vous occupez, de travail que vous avez choisi et de le faire au mieux de vos capacités.

« Parfois, les cas nous prêtent à controverse », a-t-elle déclaré. « Parfois, la controverse accompagne le travail. Mais vous faites simplement votre travail.

Wise l’a reconnu dans son livre. Il s’est vanté du fait que, pendant son mandat au Bureau d’éthique du Congrès, un article d’une revue juridique l’avait décrit comme étant en passe de « devenir l’un des avocats les moins appréciés de Capitol Hill ». C’était un « insigne d’honneur », a-t-il écrit.

« Comme je l’ai rapidement appris sur le terrain », écrit-il à propos des postes éthiques, « s’en prendre aux puissants n’a pas tendance à les rendre populaires. »

À Baltimore, toutes ses récentes poursuites n’ont pas été faciles ni couronnées de succès.

Son affaire contre l’ancienne procureure de la ville, Marilyn Mosby – accusée de parjure et de fraude hypothécaire liée à des demandes de réparation pendant la pandémie de COVID-19 – a été définie par l’acrimonie.

L’ancien avocat de Mosby a porté des accusations incendiaires contre Wise, notamment qu’il avait été motivé par une animosité personnelle dans sa poursuite de Mosby et qu’il avait l’habitude de cibler des élus noirs.

Wise a déclaré que ces allégations n’avaient aucun fondement, ajoutant qu’il n’était que l’un des trois procureurs chargés de l’affaire et qu’il n’avait aucune autorité unilatérale pour demander des inculpations. Lors d’une audience l’année dernière, il a assimilé la stratégie d’attaque du procureur à « tout comme ce que Trump a fait ». L’ancien président Donald Trump s’en est pris à plusieurs reprises aux procureurs fédéraux et locaux qui l’ont inculpé dans quatre affaires distinctes.

« Chasse aux sorcières, chasse aux sorcières, chasse aux sorcières », a déclaré Wise. « C’est ce que disent toujours les politiciens. »

Un juge s’est rangé du côté de Wise et a rejeté les allégations. L’affaire devrait être jugée plus tard cet automne.

L’accusation qui a causé le plus de problèmes à Wise a été jugée en 2021, et il est toujours aux prises avec les retombées.

L’affaire concernait deux avocats éminents et réputés : Kenneth Ravenell et Joshua Treem. Un an après que Ravenell ait été inculpé dans une affaire de complot de blanchiment d’argent, Wise et ses collègues ont accusé Treem, qui avait représenté Ravenell plus tôt dans l’enquête, d’avoir entravé l’enquête et créé de faux documents liés à une réunion qu’il avait eue avec un témoin.

Les accusations portées contre Treem ont ébranlé la communauté juridique de la ville, les avocats de la défense étant consternés qu’un procureur fédéral s’en prenne de manière aussi agressive à un avocat ayant environ 50 ans d’expérience et poursuive une affaire qu’ils considèrent comme exceptionnellement faible.

Treem, qui a nié tout acte répréhensible et a témoigné pour sa propre défense, a été purement et simplement acquitté. Ravenell a été reconnu coupable d’un seul chef d’accusation.

La controverse s’est étendue au-delà de l’acquittement de Treem. Un mémoire déposé par Wise dans le cadre de l’appel de Ravenell, accusant un grand cabinet d’avocats de bénéficier des produits blanchis, a été rapidement retiré et corrigé par son propre bureau, une rareté pour le ministère de la Justice et une réprimande claire.

Andy Levy, un ancien associé juridique de Treem’s, a déclaré que Wise « était assez respecté, pas seulement pour ses compétences juridiques, mais je pense que les gens pensaient qu’il était un homme raisonnable en qui on pouvait avoir confiance ». Mais, a-t-il ajouté, les poursuites engagées contre Treem étaient « une erreur de jugement si colossale » qu’elle a nui à sa réputation dans la communauté juridique.

Signe de tensions persistantes, un événement du club de droit de Baltimore au cours duquel Wise devait parler de son livre a été brusquement annulé en mai en raison de l’opposition des partisans de Treem. Wise a été cité par le Daily Record comme disant: « Je trouve bizarre que quelqu’un s’oppose au fait que j’ai fait mon travail. »

La mission de Wise dans l’enquête sur Hunter Biden dans le Delaware est intervenue peu de temps après qu’il ait été remplacé en tant que chef de l’unité de corruption publique au sein du bureau du procureur américain de Baltimore. Le déménagement du personnel fait suite à des affrontements avec la direction du bureau, selon plusieurs personnes familières avec la dynamique du bureau.

Même pour un avocat possédant une vaste expérience dans la poursuite de personnalités éminentes de Baltimore, Wise sera confronté à des défis uniques dans l’affaire Hunter Biden, chacun de ses actes étant certain d’être disséqué par les médias nationaux, les candidats à la présidentielle et les législateurs ; il affrontera également l’un des avocats de la défense les plus réputés de Washington, Abbe Lowell.

La semaine dernière, Lowell a demandé au tribunal d’excuser Hunter Biden de comparaître en personne, invoquant les inconvénients d’un voyage à travers le pays et le spectacle public que cela créerait.

Dans un geste brutal, Wise et ses collègues ont hésité, et un juge a accepté. Il n’y aura pas de traitement spécial pour le fils du président.

_____

Tucker a rapporté de Washington.