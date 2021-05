Le procureur dans l’affaire contre un officier qui a abattu Daunte Wright aurait démissionné pour «  politique partisane  » – RT USA News

Le procureur qui s’occupait de l’affaire contre un ancien policier du Minnesota qui avait abattu l’automobiliste noir Daunte Wright aurait quitté son emploi, affirmant qu’il était devenu trop politisé et vitriolique pour demander justice.

Le procureur Imran Ali a démissionné de ses fonctions au bureau du procureur du comté de Washington lundi, plus d’un mois après avoir été nommé pour superviser le dossier contre l’ancien officier du Brooklyn Center Kimberly Potter. La démission est intervenue juste une semaine après qu’Ali ait réussi à prouver la cause probable pour faire avancer l’affaire d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, mais lui et le procureur du comté de Washington, Pete Orput, avaient fait face à une pression intense pour ajouter une accusation de meurtre contre Potter.

« Le vitriol de certains et l’infusion de politique partisane par beaucoup ont rendu mon travail difficile pour obtenir la justice, » Ali a déclaré dans une lettre de démission publiée par l’affilié local de la NBC, KARE-11. «Je prie pour que notre État guérisse et que les plates-formes partisanes extrêmes se dissipent. Nous devons revenir à un discours réfléchi qui unit – et non à des points de discussion impulsifs et irrationnels qui divisent. Jusque-là, il n’y aura ni paix, ni justice. »

Le bureau d’Orput avait traité l’affaire Potter pour le comté voisin de Hennepin en vertu d’un accord entre les procureurs de district de la région de Minneapolis pour éviter d’avoir à poursuivre des agents pour des décès liés à la police dans leurs propres juridictions.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, un ancien membre du Congrès démocrate qui a défendu les tactiques de Black Lives Matter, a annoncé vendredi que son bureau reprenait la poursuite de Potter. Orput avait renvoyé l’affaire au procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, qui a à son tour demandé à Ellison de prendre en charge les poursuites, a déclaré le procureur général.

«La mort de Daunte Wright a été une tragédie,» Dit Ellison. «Il n’aurait pas dû mourir le jour où il est mort. Il n’aurait pas dû mourir comme il l’a fait.

Wright, 20 ans, a été mortellement abattu lors d’un arrêt de la circulation le 11 avril. Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, qui a démissionné plus tard, a déclaré qu’il croyait que Potter avait pris par erreur son arme à la place de son Taser quand elle avait tiré sur Wright. L’incident a déclenché des manifestations et des émeutes du BLM, ajoutant aux tensions raciales à un moment où l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin était jugé pour le meurtre de George Floyd l’année dernière.

Les militants du BLM ont fait pression sur Ali et Orput pour qu’ils inculpent Potter de meurtre. De nombreuses manifestations ont eu lieu devant le domicile d’Orput, exigeant que l’acte d’accusation soit revalorisé, mais le procureur a déclaré qu’il pensait que l’homicide involontaire coupable était l’accusation appropriée.

Ellison ne s’est pas engagée à accuser Potter de meurtre. Il a dit qu’un examen des preuves était en cours.





