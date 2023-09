Le procureur commence à examiner si la fusillade d’un homme noir par un soldat du Minnesota était justifiée

Une enquête sur un soldat du Minnesota qui a tué un homme noir par balle est terminée, et c’est maintenant aux procureurs de décider si des accusations sont justifiées.

Le bureau du procureur du comté de Hennepin a annoncé mardi que le bureau des arrestations criminelles du département de la sécurité publique du Minnesota avait soumis les conclusions de son enquête sur le décès de Ricky Cobb II, 33 ans.

Le policier Ryan Londregan, qui semble être blanc, a abattu Cobb le 31 juillet après qu’il ait refusé de quitter sa voiture lors d’un arrêt sur une autoroute de Minneapolis, selon le bureau qui enquête sur de telles fusillades.

La procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, s’est engagée dans un communiqué de presse à prendre une décision « le plus rapidement possible » et a déclaré qu’un expert en recours à la force avait été sollicité pour l’aider.

Mais elle s’est également dite déçue d’apprendre de la part des enquêteurs de l’État le manque de coopération de certains employés de la patrouille qui ne faisaient pas l’objet de l’enquête mais détenaient potentiellement des informations utiles. Elle a souligné que « la famille, la communauté et les soldats impliqués dans cet incident méritent tous des réponses ».

L’un des avocats de Londregan, Chris Madel, a déclaré dans un communiqué que « si l’enquête de l’État est approfondie, équitable et réellement indépendante, il n’y aura aucune accusation ».

Bakari Sellers, qui représente la famille de Cobb, n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le soldat Brett Seide a d’abord arrêté Cobb lorsqu’il a vu que les feux arrière étaient éteints sur la Ford Fusion que Cobb conduisait, a déclaré le bureau dans un communiqué antérieur.

Le bureau a déclaré que Seide avait vérifié le dossier de Cobb et découvert qu’il était recherché pour une « arrestation pour cause probable pour violation d’une ordonnance criminelle de protection » émise par un bureau de shérif voisin.

Londregan et le soldat Garrett Erickson sont arrivés plus tard et ont aidé Seide à tenter de sortir Cobb de la voiture. Londregan a finalement tiré sur Cobb, qui a réussi à parcourir une courte distance avant de s’arrêter sur l’autoroute. Il est mort sur les lieux.

Les enquêteurs ont trouvé une arme de poing et deux douilles à l’arrière de la voiture de Cobb, mais ils ont noté que les images du tableau de bord et de la caméra corporelle ne montrent pas Cobb tenant l’arme. Les images montrent Cobb tenant ses mains près du volant pendant que les soldats lui parlaient.

Les trois soldats sont en congé administratif.

En mai 2020, le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a déclenché un mouvement de protestation mondial et une prise de conscience à l’échelle nationale du racisme dans les forces de l’ordre.

Cette histoire corrige le fait que la fusillade a eu lieu le 31 juillet et non le mois dernier.

Heather Hollingsworth, Associated Press