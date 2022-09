Le procureur chargé de l’affaire des étudiants disparus au Mexique démissionne

Le Centre des droits de l’homme Miguel Agustín Pro Juárez, une organisation non gouvernementale représentant les familles des étudiants, a déclaré mardi dans un communiqué que la démission de Gómez Trejo signalait une ingérence injustifiée de la part des supérieurs du bureau du procureur général, notamment “des accusations précipitées et l’annulation d’ordres d’arrestation”.

Ils ont exprimé leur confiance dans le travail de Gómez Trejo et de son équipe et ont qualifié les développements « d’extrêmement préoccupants » pour la poursuite de la justice dans cette affaire.

Les forces de sécurité ont enlevé les étudiants dans des bus à Iguala le 26 septembre 2014 et les ont remis à un gang local de trafiquants de drogue. De nouvelles révélations impliquent l’armée dans les disparitions, mais le motif de l’enlèvement des étudiants reste flou, bien qu’il y ait de plus en plus de preuves qu’il s’agit d’une collusion policière et militaire avec des trafiquants de drogue.