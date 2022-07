Le procureur avertit les responsables géorgiens qu’ils pourraient être inculpés dans le cadre de l’enquête Trump

La fidélité de M. Shafer à M. Trump et ses affirmations sans fondement d’une élection volée l’ont mis en désaccord avec le gouverneur Brian Kemp, un républicain, ainsi qu’avec M. Raffensperger, créant un schisme inhabituel au sein du Parti républicain de l’État. M. Kemp et M. Raffensperger ont facilement vaincu les principaux challengers soutenus par Trump cette année.

Les enquêtes Trump Carte 1 sur 8 De nombreuses demandes de renseignements. Depuis que Donald J. Trump a quitté ses fonctions, l’ancien président fait l’objet d’enquêtes civiles et pénales dans tout le pays sur ses relations commerciales et ses activités politiques. Voici un aperçu des demandes notables : Enquête criminelle du comté de Westchester. Le bureau du procureur de district du comté de Westchester, dans l’État de New York, semble se concentrer au moins en partie sur la question de savoir si l’organisation Trump a trompé les autorités locales sur la valeur d’un terrain de golf, le Trump National Golf Club Westchester, pour réduire ses impôts.

Les soi-disant lettres cibles sont la dernière indication que l’enquête sur la Géorgie pourrait être l’un des problèmes juridiques les plus périlleux pour M. Trump et certains de ses alliés. Les audiences télévisées du Congrès sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par les partisans de M. Trump ont attiré l’attention de nombreux Américains, mais on ne sait pas si elles entraîneront des accusations de la part du ministère de la Justice. Et une enquête très médiatisée menée par le bureau du procureur de Manhattan sur des allégations selon lesquelles M. Trump aurait gonflé la valeur de ses actifs s’est effondrée cette année.

Certains observateurs juridiques ont fait valoir que les actions de M. Trump, y compris ses appels téléphoniques postélectoraux à des responsables géorgiens comme M. Raffensperger, l’exposaient au risque d’être inculpé pour avoir enfreint des lois pénales géorgiennes relativement simples, y compris la sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale. Mme Willis, dans des dossiers judiciaires, a indiqué qu’un certain nombre d’autres accusations sont possibles, y compris le racket et le complot, qui pourraient englober une large liste d’associés pro-Trump à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Géorgie.

“Je crois qu’il est fort probable qu’il se dirige vers un acte d’accusation”, a déclaré Norman Eisen, qui a été conseiller spécial du comité judiciaire de la Chambre lors de la première destitution de Trump, et qui a co-écrit un long examen de l’affaire de la Géorgie par l’Institut Brookings. Entre autres choses, a-t-il dit, “il existe une preuve puissante de violations de la loi géorgienne sous la forme de l’enregistrement irréfutable de lui exigeant 11 780 votes, alors qu’il ressort parfaitement de cet enregistrement qu’il sait que ces votes n’existent pas”.