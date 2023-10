Le procureur affirme que le silence dans l’affaire Trump sur l’ingérence électorale américaine n’affecterait pas la capacité de faire campagne

WASHINGTON (AP) — Un procureur fédéral a pressé lundi le juge chargé de l’affaire d’ingérence électorale de Donald Trump à Washington d’imposer un ordre de silence visant à contenir les diatribes de l’ancien président contre des témoins probables et d’autres personnes, affirmant que les restrictions n’auraient pas d’impact sur sa capacité à faire campagne. .

En demandant à la juge de district américaine Tanya Chutkan d’imposer le strict silence, l’équipe du conseiller spécial Jack Smith a accusé le républicain d’utiliser une rhétorique de plus en plus incendiaire pour tenter de saper la confiance du public dans le système judiciaire et entacher le jury.

« Nous n’avons aucun intérêt à empêcher l’accusé de se présenter aux élections ou de défendre sa réputation, et notre proposition d’ordonnance ne le fait pas non plus », a déclaré la procureure Molly Gaston.

L’avocat de Trump, John Lauro, a accusé les procureurs de « chercher à censurer un candidat politique en pleine campagne ». Mais le juge a rétorqué que Trump « n’a pas le droit de dire et de faire exactement ce qu’il veut ».

Lauro a déclaré que Trump n’avait pas violé ses conditions préalables au procès, et que celles-ci étaient suffisantes pour le garder sous contrôle pour l’avenir, déclarant au juge : « Ce que vous avez mis en place fonctionne. » Chutkan éclata de rire.

« Je vais devoir contester cela », a déclaré le juge, reprenant une série de remarques de Trump sur le jury à Washington, Smith et son équipe et d’autres.

La proposition d’ordre de silence souligne la complexité sans précédent de la poursuite du favori du Parti républicain à la primaire présidentielle, qui a placé la ligne d’attaque au cœur de sa campagne. Et cela représente le plus grand test à ce jour pour Chutkan, qui doit trouver un équilibre entre le droit de Trump à se défendre publiquement et la nécessité de protéger l’intégrité de l’affaire.

C’est le début de ce qui pourrait être un combat extraordinaire sur les limites qui peuvent être imposées au discours d’un accusé qui est également candidat à la plus haute fonction publique américaine. Tout ordre de silence imposé par Chutkan sera probablement contesté en appel et pourrait finalement aboutir devant la Cour suprême des États-Unis, ont déclaré des experts juridiques.

Si mettre fin au langage dur de Trump peut rendre l’affaire plus facile à gérer, cela pourrait également alimenter les allégations de persécution politique de Trump. La campagne de Trump a déjà profité de l’ordre de silence proposé dans les appels à la collecte de fonds, et Trump l’a faussement qualifié de tentative de l’empêcher de critiquer le président Joe Biden.

La défense de Trump a qualifié la demande d’ordre de silence d’inconstitutionnelle et de « tentative désespérée de censure ».

L’audience fait suite à l’imposition par le juge supervisant le procès pour fraude civile de Trump à New York d’une ordonnance de silence plus limitée interdisant les attaques personnelles contre le personnel du tribunal à la suite d’une publication de Trump sur les réseaux sociaux qui calomniait le greffier principal du juge.

Les procureurs demandent à Chutkan d’interdire à Trump et aux avocats de faire des déclarations « qui présentent une probabilité substantielle de préjudice matériel à cette affaire », y compris des remarques incendiaires ou intimidantes à l’égard des témoins, des avocats et d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

On ne sait pas si Chutkan rendra une décision lundi. Chutkan a déclaré que Trump n’était pas obligé d’assister à l’audience.

C’est la première fois que les avocats comparaîtront devant Chutkan depuis qu’elle a rejeté la demande de Trump de se récuser de l’affaire, qui allègue que Trump a illégalement comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020 face à Biden. Trump a nié tout acte répréhensible.

La défense avait affirmé que les commentaires de Chutkan sur Trump dans d’autres affaires soulevaient des questions quant à savoir si elle avait préjugé sa culpabilité. Mais Chutkan, qui a été nommée par le président Barack Obama, a déclaré que ses commentaires étaient mal interprétés et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se retire.

Trump a fréquemment utilisé les médias sociaux pour attaquer Chutkan, les procureurs, des témoins probables et d’autres personnes, malgré les avertissements du juge selon lesquels des commentaires incendiaires pourraient la forcer à avancer le procès actuellement prévu pour mars.

Les procureurs ont noté dans une motion récente que la rhétorique incendiaire de Trump s’est poursuivie même après leur demande initiale d’ordre de silence. Ils ont cité des commentaires critiques sur les témoins mentionnés dans l’acte d’accusation – comme l’ancien procureur général William Barr – et une publication sur les réseaux sociaux suggérant que Mark Milley, le président à la retraite des chefs d’état-major interarmées, avait commis une trahison et devait être exécuté.

Les procureurs ont déclaré que leur proposition n’aurait pas pour effet de l’empêcher de déclarer publiquement son innocence. Dans des documents judiciaires, ils ont écrit que Trump exigeait un « traitement spécial » en affirmant « qu’il devrait avoir carte blanche pour intimider publiquement les témoins » et dénigrer les autres personnes impliquées dans l’affaire.

« Dans cette affaire, Donald J. Trump est un accusé criminel comme les autres », a écrit l’équipe de Smith.

___

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press