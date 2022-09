La procureure adjointe du comté de Kane, Katy Flannagan, a été nommée héroïne des mères contre l’alcool au volant en 2022 pour son travail visant à rendre les routes du comté plus sûres.

Selon un communiqué de presse, MADD a remis à Flannagan une plaque pour son « application exemplaire de la conduite avec facultés affaiblies ».

Flannagan supervise l’unité DUI du bureau. Au cours de l’année écoulée, elle avait à tout moment plus de 80 affaires de crime en attente pour conduite avec facultés affaiblies. De nombreux cas concernaient des accidents ayant causé des blessures graves ou la mort à la suite d’une conduite avec facultés affaiblies, indique le communiqué.

Le procureur de l’État Mosser et le procureur adjoint de l’État Jake Matekaitis ont nommé Flannagan pour le prix en raison de sa volonté et de sa capacité à s’attaquer à ces affaires complexes.

Selon le communiqué, parmi les cas qu’elle a résolus ces derniers mois :

∗ Un conducteur aux facultés affaiblies qui a été accusé de conduite avec facultés affaiblies trois fois en deux mois. Ces cas s’ajoutaient à deux condamnations antérieures pour conduite avec facultés affaiblies. Il a plaidé coupable aux trois infractions et a été condamné à quatre ans de prison.

∗ Un conducteur aux facultés affaiblies qui a percuté le véhicule d’un policier qui menait une enquête pour conduite avec facultés affaiblies. Le conducteur a plaidé coupable et a été condamné à deux ans de prison.

∗ Un conducteur aux facultés affaiblies qui a conduit dans la circulation venant en sens inverse et a causé une collision frontale qui a laissé la victime paralysée de façon permanente. Le conducteur a été reconnu coupable par un jury et condamné à six ans de prison.

Parmi ses affaires pendantes :

∗ Un conducteur accusé d’avoir fumé de la marijuana, d’avoir participé à des courses de dragsters, puis d’avoir heurté une voiture et tué deux personnes.

∗ Un conducteur accusé d’avoir heurté un arbre, qui a tué son passager.

∗ Un conducteur accusé d’être rentré chez lui en voiture depuis un bar, d’avoir heurté et tué un piéton, puis de s’être enfui de la scène de l’accident.

“Nous avons nommé ASA Flannagan pour recevoir cette reconnaissance de Mothers Against Drunk Driving en raison de son engagement envers la justice et la sécurité publique”, a déclaré Mosser dans le communiqué. « Poursuivre les cas de conduite avec facultés affaiblies, en particulier ceux impliquant plusieurs délinquants, n’est pas une tâche facile. Ces cas sont souvent compliqués et impliquent une grande compréhension des nuances des lois DUI. De plus, en tant que superviseur de l’unité, elle encadre les nouveaux avocats. Son dévouement est un bel exemple pour tout le monde. Je suis fier et reconnaissant qu’elle fasse partie de mon équipe et j’ai hâte de voir ce que l’avenir lui réserve. »