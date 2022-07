Le procureur accuse un gang d’avoir incendié le palais de justice d’Haïti

L’incendie du palais de justice s’est produit un mois après qu’un autre gang a perquisitionné le tribunal de première instance du centre-ville de Port-au-Prince, pillant et brûlant des dossiers et des éléments de preuve. Le gang conserve toujours le contrôle d’une partie de ce palais de justice.

Les gangs dans toute la capitale haïtienne et au-delà sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Les enlèvements ont monté en flèche et des guerres de territoire de plus en plus violentes ont fermé les principales routes menant aux régions du nord et du sud du pays.