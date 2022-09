Le procureur abandonne l’affaire de 43 étudiants mexicains disparus dans un nouveau contexte de troubles

Omar Gómez Trejo avait passé plus de trois ans sur l’enquête, considérée comme un test crucial de la capacité du Mexique à démêler une affaire impliquant des trafiquants de drogue et leurs liens avec des politiciens et des forces de sécurité. L’avocat chevronné des droits de l’homme a été nommé quelques mois seulement après l’entrée en fonction du président Andrés Manuel López Obrador en décembre 2018, s’engageant à rendre justice aux familles des étudiants disparus de l’école des enseignants de la ville d’Ayotzinapa.

MEXICO CITY – Le procureur chargé de l’affaire des droits de l’homme la plus notoire du Mexique a démissionné, semant le désarroi dans l’enquête vieille de huit ans sur la disparition de 43 étudiants tout en soulevant des questions sur la volonté des autorités de s’en prendre aux politiciens et aux militaires.

Les 43 étudiants ont disparu le 26 septembre 2014, après avoir réquisitionné plusieurs bus pour se rendre à un rassemblement de protestation – une pratique courante. Ils ont été vus pour la dernière fois en garde à vue par la police locale. L’affaire a déclenché une tempête de protestations au Mexique et à l’étranger, alors que des signes montraient que des politiciens, la police, l’armée et un gang local de trafiquants de drogue étaient impliqués dans le crime ou une dissimulation ultérieure. Personne n’a été condamné.

Le gouvernement mexicain a d’abord imputé la disparition des étudiants à la police locale et aux politiciens prétendument liés à un gang de la drogue, Guerreros Unidos. Les autorités ont déclaré que les trafiquants avaient apparemment pris les étudiants pour des membres d’un groupe rival, les avaient tués et avaient brûlé leurs corps dans une décharge.

Des experts indépendants ont depuis démystifié bon nombre de ces conclusions. Un rapport récent d’une Commission de la vérité du gouvernement a déclaré que les responsables fédéraux et étatiques – y compris des officiers de l’armée – étaient au courant des enlèvements et n’ont pris aucune mesure. Le rapport accuse l’armée et la police d’avoir participé plus tard à une opération de camouflage. Cela a soulevé la possibilité que les étudiants aient été ciblés parce qu’ils ont involontairement saisi un bus à destination des États-Unis transportant de la drogue pour les Guerreros Unidos.