Le prochain traitement Big Boner pourrait venir du venin d’araignée

Les hommes à la recherche d’une meilleure vie sexuelle pourraient un jour le reconnaître grâce à une araignée. Une société pharmaceutique brésilienne développe un traitement topique contre la dysfonction érectile dérivé du venin de Phoneutria nigriventer, alias l’araignée errante brésilienne. Le traitement a déjà fait l’objet d’un premier essai sur l’homme et le sera bientôt être testé dans une étude de phase II.

P. nigriventer, aussi parfois appelée araignée banane, est un arachnide relativement grand et notoire en Amérique du Sud. Sa morsure chez l’homme peut provoquer une fréquence cardiaque élevée, des convulsions, un choc et même la mort. Mais cela peut aussi provoquer du priapisme, une condition dans laquelle le pénis reste en érection pendant des heures. Bien que le priapisme puisse être douloureux et même endommager le pénis de manière permanente dans les cas graves, les effets secondaires inhabituels de la morsure intéressent depuis longtemps les scientifiques à la recherche du prochain Viagra. Des recherches sur le venin sont en cours depuis plus d’une décennie. Et il semble que tout ce travail soit enfin sur le point de porter ses fruits.

Des chercheurs de l’Université fédérale du Minas Gerais au Brésil affirment avoir créé une version synthétique de l’ingrédient actif du venin responsable des érections, appelée BZ371A. Le composé a été breveté et est développé en tant que traitement par la société Biozeus. Il est utilisé sous forme de gel topique appliqué sur le pénis et semble augmenter le flux sanguin en augmentant les niveaux d’oxyde nitrique, une molécule essentielle aux érections.

Plus tôt cette année, Biozeus annoncé que le BZ371A a passé avec succès un essai de phase I chez l’homme. Les essais de phase I visent principalement à confirmer l’innocuité d’un médicament, et le BZ371A semble être bien toléré par les volontaires sans provoquer d’effets secondaires systémiques. (souvent un avantage avec les traitements topiques). La société va désormais de l’avant avec un essai de phase II plus vaste, qui devrait démarrer ce mois-ci.

« Jusqu’à présent, les tests ont démontré que le composé agit avec l’application d’une quantité minimale et sans aucune toxicité, car il n’est pratiquement pas détecté dans le sang », a déclaré Maria Elena de Lima, l’une des développeurs du médicament et professeur à l’Université fédérale du Minas Gerais, dans un déclaration traduit du portugais à l’aide de Google.

Le Viagra et les médicaments similaires sont déjà assez efficaces pour traiter la dysfonction érectile. Mais tout le monde n’y répond pas et d’autres ont des problèmes de santé ou des interactions médicamenteuses qui empêchent leur utilisation. Biozeus affirme que le BZ371A repose sur un nouveau mécanisme d’action, ce qui suggère qu’il pourrait constituer une option intéressante pour ces personnes.

Selon Clinicaltrials.gov, la société Essai de phase II testera le BZ371A sur des patients ayant subi une ablation de la prostate, ce qui peut endommager les nerfs responsables du maintien d’une érection. Il impliquera 72 personnes, qui seront réparties dans l’un des trois groupes. Certains recevront une faible dose de tadalafil (l’ingrédient actif du Cialis) avec un placebo topique, d’autres recevront du BZ371A plus une pilule placebo, et le troisième groupe recevra à la fois du BZ371A et du tadalafil. L’étude devrait être achevée d’ici avril 2024.

Bien que l’application la plus intéressante du BZ371A concerne peut-être la dysfonction érectile, la société est je teste également si cela peut également aider à traiter certaines maladies oculaires et pulmonaires.