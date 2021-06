New Delhi : le prochain film de la superstar Salman Khan » Kabhi Eid Kabhi Diwali « , qui a été provisoirement rebaptisé » Bhaijaan « , sortira sur grand écran à Diwali 2022. Le film sera réalisé par Farhad Samji et aura Pooja Hegde en tête face à Salman .

Selon le rapport du Times of India, une source aurait déclaré que Salman avait l’intention de lancer la première affiche du film à l’occasion de Bakri Eid le 21 juillet.

Les préparatifs battent donc leur plein et une fois que la situation COVID s’améliorera, la superstar rentrera de sa ferme de Panvel et commencera le tournage avec le casting du film. Le rapport ajoute également que la créatrice Ashley Rebello a déjà commencé à travailler sur son look pour le film. Salman serait vu dans un look rasé de près avec une kurta blanche et un jean.

Le rapport suggère également que la comédie d’action est un remake d’un film tamoul à succès. Dans le film, Salman sera considéré comme l’aîné des quatre frères, qui refuse de se marier car il pense que cela crée des problèmes et des discordes dans la famille. Ses trois autres frères conspirent pour trouver un match parfait pour leur frère Salman.

Bien que rien n’ait encore été confirmé par les acteurs ou les réalisateurs.

Le film met également en vedette Aayush Sharma et Zaheer Iqbal dans des rôles clés. Comme le film parle de célébrer la fraternité, les réalisateurs ont décidé de changer son nom en « Bhaijaan ».

En dehors de cela, Salman sera également vu dans ‘Tiger 3’ aux côtés de Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Il a également ‘Kick 2’ et ‘Antim: The Final Truth’ dans son chaton.