Le prochain téléphone Realme obtient les spécifications et la conception révélées

Le Realme RMX3366 vient d’être certifié par le régulateur chinois TENAA, et les principales spécifications et photos du smartphone ont été publiées sur son site Web. La liste révèle un téléphone qui ressemble au début à un membre de la série Oppo Reno5, mais qui a ses propres traits distinctifs à mesure que vous regardez de plus près.









Realme RMX3366

L’avant du RMX3366 est doté d’un OLED de 6,55 pouces avec des bords incurvés et probablement d’une caméra selfie. Étant donné l’absence de scanners d’empreintes digitales visibles, nous sommes assez confiants que le capteur se trouve sous l’écran.

À l’intérieur se trouve une batterie à deux cellules, l’une des cellules étant de 2 200 mAh, ce qui signifie une capacité minimale totale de 4 400 mAh.

La liste TENAA a également confirmé que le nouveau Realme aura Android 11 prêt à l’emploi, probablement avec Realme UI 2.0 en plus. Nous nous attendons à ce que le téléphone soit alimenté par un Snapdragon 778G ou Snapdragon 870, en fonction de la fréquence indiquée, mais nous en saurons probablement plus lorsque la société lancera sa campagne de teaser officielle.

