Le prochain téléphone pliable d’Oppo sera “probablement” lancé en Europe

Oppo vient de lancer la série Reno 8 de milieu de gamme en Europe, mais beaucoup se demandent encore si le prochain téléphone pliable de la société chinoise traversera également les côtes occidentales. Enfin, nous avons quelques informations supplémentaires, gracieuseté du vice-président des ventes à l’étranger d’Oppo, Billy Zhang.

Lors d’une table ronde à laquelle Tech Advisor était présent, il a été demandé à Zhang si le successeur du Find N serait vendu en Europe. Sa réponse en un mot, “… probablement”, n’est pas une garantie, mais nous avons d’autres informations qui semblent indiquer que le suivi du Find N obtiendra un déploiement plus large, et un autre style de pliable pourrait le rejoindre .

Début août, GSMArena a signalé que les noms “Find N Fold” et “Find N Flip” avaient été déposés par l’Office de la propriété intellectuelle de l’UE. C’est la convention de dénomination que le leader des smartphones Samsung utilise, le « Fold » étant un pliable de style livre et le « Flip » étant un pliable à clapet.

Samsung Galaxy ZFlip 4 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Zhang a également commenté que les téléphones de style Fold et Flip sont l’avenir, il est donc fort probable qu’Oppo sortira les deux.

La société a connu un grand succès avec le Find N exclusif à la Chine, un téléphone que nous avons noté 4,5 étoiles sur 5 grâce à sa construction haut de gamme, sa longue durée de vie de la batterie, ses appareils photo impressionnants et son prix inférieur à celui de la concurrence.

Zhang a mentionné dans son discours d’ouverture pour le lancement de Reno qu’Oppo est “engagé en Europe”, donc mettre ses téléphones pliables à la disposition des acheteurs européens semble une prochaine étape logique.

À l’heure actuelle, la seule marque vendant les deux styles de technologie pliable en Occident est Samsung. Avec des prix de ces téléphones dépassant 1500£/1700€ pour certains modèles, Oppo a ici l’opportunité de se précipiter avec des options plus abordables, et cela pourrait vraiment renforcer la réputation de la marque en Europe.

Cependant, il reste encore quelques obstacles à franchir. Dans une table ronde distincte, Zhang a déclaré que l’un des principaux défis auxquels Oppo est actuellement confronté est le manque de prise en charge d’applications tierces pour les pliables – un problème qui existe également pour d’autres entreprises.

Le contrevenant le plus notable est Instagram, qui n’a pas de rapport d’aspect natif pour les pliables grand écran. Vous avez la possibilité de l’exécuter dans une fenêtre standard 16: 9 ou 4: 3 avec des barres noires sur le côté ou de le forcer à s’exécuter en plein écran. Cependant, ce dernier recadre fortement toutes les vidéos, publications et histoires afin que vous manquiez une grande partie de ce que vous regardez.

Il est probable qu’Instagram attend que l’appétit pour les pliables se développe avant de résoudre ce problème, mais la société n’a toujours pas créé d’application pour l’iPad, nous ne retenons donc pas notre souffle pour que cela se produise de si tôt.

Oppo Trouver N Dominik Tomaszewski / Fonderie

En outre, Zhang a également confirmé qu’Oppo étudiait la possibilité d’abandonner son chargeur de la boîte. Cela suit la tendance d’autres marques de smartphones telles que Samsung et Apple, dans le but de réduire les déchets. Oppo a déjà pris des mesures avec le dernier lancement de téléphone en renonçant à un étui de téléphone.

Cependant, Oppo est un pionnier de la technologie de charge rapide, avec bon nombre de ses appareils (y compris la série Reno 8 récemment publiée, qui est livrée avec des vitesses de charge de 80 W) nécessitant les briques SuperVooc spéciales qui ne sont pas facilement disponibles dans votre magasin moyen.

Zhang a confirmé que ce changement se produira “l’année prochaine pour plusieurs produits”, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement s’appliquer aux pliables putatifs. Cependant, nous ne savons pas si ce changement sera global ou s’il s’appliquera uniquement aux versions chinoises des téléphones.

Chargeur ou pas de chargeur, Zhang affirme que le pliable de nouvelle génération sera “plus fin et plus léger que le Find N”, et que “le pli sera plus étroit” et qu’il y aura des mises à niveau de “la batterie, le chargeur, le système de caméra et la charnière ».

Alors, quand pouvez-vous vous attendre à voir le prochain téléphone pliable Oppo ? Zhang dit que ce sera dans un “futur proche”, alors restez à l’écoute de Tech Advisor pour les dernières nouvelles.