Le prochain téléphone phare d’Honor sera lancé le 23 novembre

Honor a confirmé que son prochain smartphone phare sera lancé le 23 novembre lors d’un événement de lancement spécial en Chine à partir de 14h30 heure locale (6h30 UTC). Le téléphone en question pourrait être le Honor Magic5 qui devrait lancer le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait faire ses débuts lors du sommet annuel Snapdragon de la semaine prochaine.

Selon les rumeurs, Magic5 devrait apporter un écran de 6,8 pouces avec gradation PWM, un appareil photo principal de 50 MP avec AI ISP en cours d’exécution, une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Le téléphone sera également classé IP-68 et nous pouvons nous attendre à ce qu’il démarre la dernière itération de MagicOS basée sur Android 13. Nous verrons probablement plus de teasers d’Honor dans les jours précédant l’événement, nous vous tiendrons donc posté.