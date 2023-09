Le prochain téléphone de Google fuit près d’un an plus tôt

Voici quelque chose que je pense que personne ne s’attendait à voir au mois de septembre : notre premier aperçu possible du prochain projet de Google. Pixel 8anom de code Akita.

Avoir deux images du Pixel 8a, de sa face avant et de sa face arrière, avant même que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne soient expédiés est remarquable. Bon sang, nous n’avons même pas encore Android 14 stable. Nous sommes officiellement dans la zone crépusculaire, semble-t-il. Pour vous donner une idée de l’avance, nous ne nous attendons pas à ce que le Pixel 8a soit disponible à l’achat avant mai 2024 environ. Cela représenterait une année entière à compter du Pixel 7a.

Alors, loin de nos esprits qui explosent, discutons de ce que nous voyons. On voit beaucoup de rondeur, telle la lunette. S’appuyant sur ce que fait le Pixel 8 avec sa rondeur, Google semble presque l’exagérer encore plus, le Pixel 8a n’ayant pas un seul angle droit à l’exception de la barre de caméra. En raison de cette rondeur, on peut voir sur la face avant qu’il y a un cadre considérable autour de l’écran du téléphone. D’après mon expérience, les photos n’aident jamais une lunette en termes de taille, je ne commencerai donc pas à juger uniquement sur la base de ce que je vois ici.

Les seules spécifications que nous pouvons rassembler à partir des photos sont deux caméras orientées vers l’arrière, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et une découpe pour caméra selfie. Selon l’affiche originale de ces photos, le téléphone sera alimenté par le processeur Tensor G3.

Nous serions ravis d’entendre votre point de vue sur le manque de coins de ce téléphone.

// @yabhishekhd