Le prochain téléphone américain de Motorola est un autre avantage, pas le nouveau Razr

Motorola a déballé son nouveau téléphone pour les États-Unis aujourd’hui, et de manière quelque peu déroutante, ce n’est pas le nouveau Razr qui vient d’être dévoilé en Chine. Au lieu de cela, nous obtenons un autre téléphone Motorola Edge, mais pas la version de niveau supérieur, car nous l’avons eu il y a quelques mois.

Il s’agit du Motorola Edge (2022), un téléphone proche du haut de gamme qui exécute une puce MediaTek Dimensity 1050 avec 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et un écran OLED FHD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il arbore une grande batterie de 5000 mAh avec une charge filaire rapide de 30 W (charge sans fil de 15 W), des haut-parleurs stéréo, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC (!), une caméra selfie 32MP et une configuration de caméra arrière avec un tireur 50MP (avec OIS). Vous trouverez également des objectifs ultra-larges et profonds de 13 MP à côté.

Le nouveau Motorola Edge arrivera en premier sur T-Mobile dans les « semaines à venir » pour 498 $. Il sera ensuite lancé sur d’autres opérateurs comme AT&T, Verizon et Visible, ainsi que de manière déverrouillée via Best Buy, Amazon et le magasin de Motorola. Une fois déverrouillé, il aura un prix de lancement « limité » de 499,99 $.

Quel est l’argumentaire de vente ici ? Je pense que c’est que ce nouvel Edge (2022) vous offre une expérience haut de gamme à un prix potentiellement des centaines de moins que prévu. Il est difficile de dire comment cette puce MediaTek fonctionnera vraiment, mais elle est importante en général pour l’industrie du sans fil car elle fonctionne sur tous les 5G aux États-Unis et n’est pas attachée à Qualcomm. Le reste de l’histoire est l’écran 144Hz, la grande batterie 5000mAh et l’appareil photo 50MP avec OIS.

Le dernier gros morceau de tout cela est un nouvel amour retrouvé du support logiciel de Motorola. Ce téléphone est le premier à bénéficier de 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et de 4 ans de correctifs de sécurité bimensuels. Ils semblent avoir pris cette décision sur la base des commentaires de personnes comme vous et moi, alors oui, parfois ces entreprises nous entendent.

Un intérêt ici?