Le prochain State of Play de PlayStation couvrira plus de 20 jeux PS5 et PSVR 2

Préparez-vous à voir plus de jeux PlayStation. Sony organise une présentation State of Play demain, le 24 septembre, et la société dit Il présentera des informations et des mises à jour sur « plus de 20 jeux PS5 et PS VR2 à venir provenant de studios du monde entier ». Sony indique que le State of Play durera plus de 30 minutes et que vous pourrez le regarder à 18 heures HE / 15 heures PT sur YouTube et Twitch.