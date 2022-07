Le prochain secrétaire d’État devrait continuer à défendre les bibliothèques – Shaw Local

Le secrétaire d’État sortant de l’Illinois, Jesse White, est largement considéré comme ayant utilisé son poste pour aider les bibliothèques, les lecteurs, les écrivains et les apprenants tout au long de la vie.

Quelle que soit la personne élue secrétaire d’État de l’Illinois en novembre – le démocrate Alexi Giannoulias ou le représentant de l’État républicain Dan Brady – nous espérons que le vainqueur maintiendra le solide soutien aux bibliothèques manifesté par Jesse White, qui quitte ses fonctions après six mandats.

En plus de diriger plus de 20 autres départements, le secrétaire d’État agit en tant que bibliothécaire en chef et archiviste d’État de l’Illinois. White est largement considéré comme ayant utilisé sa position pour défendre les bibliothèques, les lecteurs, les écrivains et les apprenants tout au long de la vie à une époque où l’accès à des informations fiables est d’une importance cruciale.

Les nombreuses initiatives de White incluent le programme de construction de bibliothèques publiques ; Project Next Generation, qui amène les jeunes dans les bibliothèques; le Service du livre parlé et du braille; et le Projet d’histoire des anciens combattants. Son programme Expanding Digital Inclusion: Transforming Library Services rend les ordinateurs portables disponibles à la caisse.

Au cours de son administration, près de 100 millions de dollars ont été dépensés pour améliorer les bibliothèques et étendre les services. Il a donné près de 6 millions de dollars pour aider les bibliothèques à faire face à la pandémie de COVID-19. White a accompli tout cela même pendant les périodes d’austérité budgétaire.

Tout cela est important pour l’Illinois. Les bibliothèques encouragent la lecture et l’alphabétisation. Ils ouvrent les portes de la culture et du savoir. Ils fournissent des ressources éducatives, un accès à des bases de données numériques que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre et une connectivité Internet à ceux qui ne l’ont pas. Ils offrent des programmes pour adultes et enfants et des cours d’anglais langue seconde (ALS). Beaucoup fournissent des espaces de création avec des imprimantes 3D qui encouragent la créativité. Beaucoup offrent des bibliobus et des services à domicile qui sont une bouée de sauvetage pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à une bibliothèque. Les bibliothèques locales ont été appelées l’université du peuple.

Comme de nombreuses institutions, les bibliothèques ont eu du mal à s’adapter aux changements de l’ère de l’information. Mais ce sont aussi des ressources incroyables pour aider les clients, en particulier ceux qui n’ont pas beaucoup de leurs propres ressources, à naviguer dans le monde moderne et les complexités de la vie moderne, de la recherche en soins de santé à l’obtention de passeports. Les bibliothèques sont essentielles pour bâtir des communautés fortes.

Au fil des ans, nous avons entendu d’innombrables personnes se rappeler comment passer du temps dans les bibliothèques quand elles étaient jeunes ont nourri leur curiosité intellectuelle et leur compréhension du monde.

L’Illinois doit s’assurer que ses bibliothèques restent fortes, pour ceux qui ont besoin de services de bibliothèque et pour tous ceux qui ont soif de connaissances.

Chicago Sun-Times