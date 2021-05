Le prochain Samsung Galaxy F22 est probablement basé sur l’A22 qui n’a pas encore été lancé

Bien qu’il soit certainement loin d’être proche de certains de ses concurrents en ce qui concerne la dénomination confuse de ses produits, Samsung a également joué à ce jeu avec les séries F et M et A, et les différences entre eux (ou parfois leur absence ).

Maintenant, il est rapporté que la société est en train de travailler sur un nouvel appareil, le Galaxy F22. Il est fort probable que cela soit basé sur le Galaxy A22, illustré ci-dessous dans son itération compatible 5G grâce à une fuite récente.

Ce n’est pas une image officielle car ni le Galaxy A22 ni le Galaxy A22 5G n’ont encore été dévoilés, malgré des rumeurs pendant de nombreuses semaines.

Quoi qu’il en soit, la série F est au moins fortement inspirée de la série A de la liste de Samsung, c’est-à-dire lorsqu’elle ne change pas complètement la marque des modèles. Donc, si vous vous demandez à quoi vous attendre du F22, c’est probablement un appareil très similaire au A22. Il reste à voir s’il utilisera les versions 4G ou 5G de celui-ci comme source d’inspiration. Ce dernier est susceptible d’utiliser le SoC Dimensity 700 de MediaTek, associé à 6 Go de RAM.

De plus, l’A22 (et donc le F22) devrait arborer un triple système de caméra arrière, avec un module principal de 48 MP, un ultra-large de 8 MP et un capteur de 2 MP pour la décoration. Sur le devant se trouve un vivaneau selfie de 13 MP, logé dans cette encoche en forme de goutte d’eau.

L’A22 devrait enfin devenir officiel le mois prochain, et le F22 pourrait être lancé simultanément en Inde. Seul le temps le dira.

