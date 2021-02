Le prochain RedmiBook Pro pourra connecter deux écrans 4K externes via le port Thunderbolt 4

La sous-marque Xiaomi Redmi devrait lancer sa nouvelle série d’ordinateurs portables RedmiBook Pro le 25 février. Les ordinateurs portables RedmiBook Pro seront livrés avec les processeurs Intel Tiger Lake H35 et les puces Ryzen 5000H d’AMD. Avant le lancement, Xiaomi a jeté un coup d’œil presque complet sur l’un des ordinateurs portables et a révélé la présence d’un port Thunderbolt 4. Les images du RedmiBook Pro montrent un design similaire à celui de l’Apple MacBook Pro. On pense également que le RedmiBook Pro sera disponible en deux tailles: 14 pouces et 15 pouces.

Les dernières images partagées par Xiaomi montrent un port Thunderbolt 4 situé sur le côté gauche de l’ordinateur portable. Le fabricant a également déclaré que cela signifie que le RedmiBook Pro pourra connecter deux écrans 4K externes ou même un écran 8K externe. Il est probable que les ports Thunderbolt 4 ne seront présents que sur la version Intel Tiger Lake de l’ordinateur portable RedmiBook Pro 4. L’ordinateur portable RedmiBook Pro devrait être lancé aux côtés des smartphones de la série Redmi K40 le 25 février.

La série de smartphones Redmi K40 sera l’offre phare de la sous-marque Xiaomi. La série Redmi K40 comprendra le Redmi K40 et le Redmi K40 Pro et au moins un de ces smartphones sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il a été récemment rapporté que la série Xiaomi K40 serait livrée avec un écran OLED 120Hz et serait livrée avec une configuration de triple caméra arrière.