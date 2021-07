Le prochain Realme X9 obtient plusieurs certifications indiquant clairement le lancement imminent

Un nouveau téléphone Realme (RMX3361) faisant partie de la série X9 a été repéré dans plusieurs listes de certification. RMX3361 est apparu dans les bases de données de TENAA et 3C tandis que Realme X9 Pro (RMX3381) est apparu avec l’EEC révélant certaines de ses spécifications clés.

La certification TENAA de Realme X9 révèle un écran de 6,43 pouces, qui devrait être du type AMOLED. Les dimensions répertoriées du téléphone sont de 159,2 x 73,5 x 8,0 mm. La liste spécifie également une capacité de batterie de 2 100 mAh, ce qui correspond très probablement à la moitié des 4 200 mAh au total.





RMX3361 TENAA et listes 3C

L’avant du logiciel est couvert par Android 11 vraisemblablement avec Realme OS 2.0 sur le dessus. La certification 3C qui l’accompagne révèle que le RMX3361 charge 65 W via son chargeur fourni portant le numéro de modèle VCA7HACH.

Dans des nouvelles connexes, le suspect Realme X9 Pro (RMX3381) a été repéré dans la base de données CEE de la Russie.





RMX3381 liste CEE

Selon les rumeurs, ce téléphone apporterait un écran SuperAMOLED incurvé de 6,55 pouces et devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 870 et jusqu’à 12 Go de RAM. D’autres spécifications rumeurs incluent un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP et une batterie de 4 400 mAh.

