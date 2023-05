Le prochain propriétaire de United pourrait réaménager 40 acres autour d’Old Trafford

Le prochain propriétaire de Manchester United devra investir dans plus qu’un simple prix d’achat initial, car Old Trafford continue d’ajouter aux obstacles potentiels à la vente. Non seulement Manchester United coûtera des milliards, mais les propriétaires doivent également consacrer des fonds accrus pour rénover le stade du club.

La famille Glazer, les propriétaires actuels du club, a proposé aux acheteurs potentiels des frais d’environ 7,5 milliards de dollars pour acheter l’équipe. Cependant, ce prix demandé massif a rebuté les acheteurs potentiels. Cela fait maintenant 176 jours que la famille a proclamé qu’elle écouterait les offres pour l’équipe. Maintenant le Financial Times rapporte qu’Old Trafford est une pierre d’achoppement.

Le propriétaire uni peut utiliser des terres autour d’Old Trafford

Paul Michael Brannagan, maître de conférences à la Manchester Metropolitan University, a récemment affirmé qu’un développement important s’imposait. « Je suppose que quiconque achète Manchester United chercherait à utiliser Old Trafford et la nouvelle infrastructure pour mener un réaménagement majeur de la zone », a déclaré Brannagan.

Une option serait d’utiliser les terres entourant Old Trafford. Le club possède actuellement environ 40 acres autour de l’arène. Un nouveau propriétaire pourrait utiliser ce terrain pour construire un tout nouveau stade, similaire à ce que les Spurs avaient fait auparavant. Cependant, cela coûterait potentiellement plus d’un milliard de dollars.

Deux des acheteurs potentiels du club ont clairement indiqué qu’ils investiraient dans les installations de l’équipe. Sir Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani du Qatar ont publiquement affirmé que des rénovations de l’arène historique auraient lieu s’ils remportaient une offre pour l’équipe.

Les équipes EPL rattrapent les revenus de United le jour du match

Old Trafford a ouvert ses portes en 1910 et est toujours le plus grand stade de la Premier League. La maison de United peut accueillir un peu plus de 74 000 fans les jours de match. Pour cette raison, les Red Devils génèrent plus d’argent chaque fois qu’ils accueillent un match que toute autre équipe de Premier League. En fait, ils ont récolté 136 millions de dollars de revenus la saison dernière. C’était la plupart de n’importe quelle équipe anglaise.

Matches amicaux d’été : Nouveaux clients, obtenez 20 $ de réduction sur votre commande de billets de 200 $+. Utilisez le code promotionnel : SOCCER20 Obtenez une remise

Néanmoins, les clubs anglais commencent à rattraper United. Tottenham Hotspur, bien qu’il n’ait qu’une capacité de stade d’environ 63 000 personnes, a enregistré des revenus de 135 millions de dollars lors de la campagne 2021/22.

Il y avait un indice récent que Old Trafford pourrait perdre son lustre. Le stade a été négligé dans la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir les 2028 euros. Le stade Etihad de Manchester City et le stade de Tottenham susmentionné faisaient tous deux partie des 10 stades à choisir. Cependant, Old Trafford n’a pas été sélectionné par le comité.

PHOTO : IMAGO / Panthermédia