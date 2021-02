Le prochain produit phare de Realme sera le début de la nouvelle série GT

L’exécutif de Realme, Xu Qi Chase, a partagé plus tôt dans la journée des nouvelles intéressantes sur son profil Weibo concernant le prochain produit phare de la marque Snapdragon 888. Chase avait précédemment confirmé que le téléphone portant le nom de code Realme Race marquerait le début d’une toute nouvelle série phare et nous avons maintenant un indice solide qu’il s’appellera Realme GT.





Poste de Weibo

La photo d’accompagnement dans le post Weibo montre une voiture miniature Nissan GT-R et la semaine dernière, nous avons vu une liste TENAA pour un appareil Realme avec la marque GT sur son dos.









Images de Realme Race / GT TENAA

Nous savons déjà que ce sera le premier téléphone alimenté par SD 888 de la marque et nous avons même vu des photos en direct révélant une configuration à trois caméras à l’arrière.







Photos en direct de la Realme Race / GT

Pronostiqueur bien connu Station de chat numérique a également sonné les rumeurs de Realme GT indiquant que l’appareil arborera un écran plat, une charge « ultra-rapide » et un châssis mince.





Poste de chat numérique

Selon les spéculations, le Realme Race / GT embarquera un appareil photo principal de 64MP aux côtés d’un téléobjectif de 13MP et de vivaneaux ultra-larges de 13MP. Nous attendons également une batterie de 5000 mAh avec une charge de flash UltraDart de 125 W. Le téléphone sera probablement livré avec un écran 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi qu’Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus.

La source (en chinois) | Via