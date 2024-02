Le prochain prix Loewe Craft sera décerné à Paris

PARIS — Les vieux pneus en caoutchouc, le bois compressé et le verre usagé peuvent-ils être transformés en produits artisanaux de haute qualité ?

Absolument. Le panel d’experts de la septième édition du Loewe Foundation Craft Prize a trouvé que « l’élévation et la transformation du quotidien » était un thème récurrent en sélectionnant 30 artistes et artisans parmi 3 900 candidatures.

Le gagnant, doté de 50 000 euros, sera dévoilé le 14 mai à Paris, lors d’une exposition présentant les travaux des 30 finalistes au Palais de Tokyo.

“Nous continuons à repousser les limites de l’artisanat et à élargir ses horizons”, a déclaré l’historienne de l’art et journaliste espagnole Anatxu Zabalbeascoa, secrétaire exécutive du groupe d’experts qui a établi la liste restreinte.

La candidature de Kevin Grey pour le Loewe Foundation Craft Prize est réalisée à partir de feuilles de bronze. Avec l’aimable autorisation de la Fondation Loewe

Notant que de nombreuses œuvres ont été créées à partir de matériaux recyclés, notamment le cuivre, le fil et le silicone, Zabalbeascoa a salué une « célébration de la monumentalité quotidienne qui remet paradoxalement en question la distinction entre art et artisanat ».

Selon elle, l’artisanat incarne « la créativité, le sens, la culture et la technique et nous pensons que les traditions sont mieux préservées lorsqu’elles sont remises en question et réinventées ».

Divulguant les détails de l’édition 2024 du prix exclusivement au WWD, Loewe a noté qu’« une combinaison de compétences et de maîtrise de la technique, guidée par l’intuition et le hasard, a été utilisée dans la création de plusieurs œuvres figurant sur la liste restreinte de cette année ».

La maison de luxe espagnole, propriété de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a également noté que de nombreuses entrées présentent « des formes organiques et biomorphiques qui poussent les matériaux à leurs limites physiques pour présenter de nouvelles configurations et des formes uniques jamais vues auparavant ».

Les artistes présélectionnés sont originaires de 16 pays et régions et ont soumis des créations dans des matériaux tels que la céramique, le bois, les textiles, les meubles, le papier, la vannerie, le verre, le métal, les bijoux, la laque et le cuir.

Polly Adams Sutton a utilisé de l’écorce de cèdre, du roseau et du fil magnétique pour créer ce panier. Fondation Loewe

Les 12 membres du comité d’experts, parmi lesquels figurent des conservateurs de musée et plusieurs anciens finalistes du Loewe Foundation Craft Prize, ont été chargés d’identifier les œuvres les plus exceptionnelles en termes de réalisation technique, de compétences, d’innovation et de vision artistique, selon Loewe.

Le prix est le fruit de l’imagination du directeur créatif de Loewe, Jonathan Anderson, qui décrit l’artisanat comme « l’essence de Loewe… C’est là que réside notre modernité, et elle sera toujours pertinente ».

Fondée en 1846 en tant que collectif de maroquinerie basé à Madrid et fournisseur de la couronne royale espagnole, Loewe est devenue ces dernières années une marque de luxe mondiale à croissance rapide, ancrée dans la culture contemporaine.

Anderson est également commissaire de « Crafted World », une exposition immersive sur Loewe qui devrait ouvrir ses portes au parc des expositions de Shanghai le 22 mars et qui comprendra un aperçu des coulisses des artisans qui donnent vie à ses vêtements et accessoires.

Le prix et l’exposition annuels de l’artisanat Loewe se déplacent dans le monde entier et ont également eu lieu à Madrid, Tokyo, Séoul, Londres et New York. L’exposition au Palais de Tokyo est prévue jusqu’au 9 juin.

Anderson est à la tête d’un jury composé de 12 membres qui sélectionnera le gagnant parmi les 30 artistes présélectionnés, une responsabilité qu’il partage avec des architectes comme Minsuk Cho, Patricia Urquiola et Wang Shu ; la potière Madeleine Odundo ; l’écrivain Deyan Sudjic ; Abraham Thomas, conservateur du Metropolitan Museum, et Olivier Gabet, directeur du département artistique du Louvre.

La « Standing House » de Kara Kim est faite de clous de verre et d’acier. Avec l’aimable autorisation de la Fondation Loewe

Tout artisan professionnel âgé de plus de 18 ans peut concourir pour le prix, à condition de soumettre un travail qui combine « une application innovante de son métier avec un concept artistique original ».

Les finalistes 2024 sont : Andrés Anza du Mexique ; Miki Asai, Japon ; Patrick Bongoy, République du Congo, et Emmanuel Boos, France : Chun Tai Chen, Taiwan ; Eunmi Chun, Corée du Sud ; Ange Dakouo, Mali ; Ken Eastman, Royaume-Uni ; Jeremy Frey, États-Unis ; Karl Fritsch, Nouvelle-Zélande ; Kevin Grey, Royaume-Uni ; Raven Halfmoon, États-Unis ; Yuefeng He, Chine ; Ferne Jacobs, États-Unis ; Racso Jugara, Philippines ; Hiroshi Kaneyasu, Japon ; Heechan Kim, Corée du Sud ; Kira Kim, Corée du Sud ; Alison Croney Moses, États-Unis ; Gaku Nakane, Japon ; Aya Oki, États-Unis ; Ozioma Onuzulike, Nigéria ; Jongwon Lee, ou Weonrhee, Corée du Sud ; Ikuya Sagara, Japon ; Luis Santos Montes, Espagne ; Sarre Scheerlings, Pays-Bas ; Polly Adams Sutton, États-Unis ; Kazuhiro Toyama, Japon ; Norman Weber, Allemagne, et Dahyeon Yoo de Debaroun, Corée du Sud.