Le prochain président des Bears veut trouver le “pourquoi” de chacun pour un stade de banlieue – Shaw Local

En grandissant, Kevin Warren a demandé à sa mère “Pourquoi?” sur presque tout.

Maintenant, c’est une question à laquelle le nouveau président et chef de la direction des Bears de Chicago, âgé de 59 ans, tentera de répondre alors qu’il commence à naviguer dans les eaux politiques nationales et locales pour obtenir des subventions publiques et conclure un accord pour le déménagement potentiel de la franchise NFL dans les banlieues.

“Une chose que j’ai découverte, en particulier avec les projets de développement de stades, vous devez créer : quel est le pourquoi”, a déclaré Warren lors de sa conférence de presse d’introduction mardi après-midi au Halas Hall. « Et quel est le pourquoi pour tout le monde. Cela ne peut tout simplement pas être le pourquoi des Bears de Chicago, ou le pourquoi de tel ou tel groupe. … Peu importe le groupe constituant que vous mettez devant moi, quel est le pourquoi. Et plus le pourquoi que vous avez est commun, plus les gens comprendront.

Warren, qui a supervisé le processus de planification d’une décennie qui a abouti à l’ouverture d’un nouveau stade des Vikings du Minnesota en 2016, a déclaré qu’il prévoyait d’approfondir les détails du projet de réaménagement proposé par les Bears de 5 milliards de dollars à Arlington Park à Arlington Heights au cours des six prochains mois. Il prend officiellement la barre de Halas Hall à Lake Forest – à une courte distance en voiture de son bureau de Rosemont en tant que commissaire de la Big Ten Conference – en avril.

Mais il dit qu’il a déjà visité le vaste site de 326 acres de l’hippodrome fermé que les Bears ont sous contrat. Les responsables ont déclaré mardi que l’achat de 197,2 millions de dollars était toujours sur le point de se conclure au premier trimestre de cette année.

“Je suis un nerd du stade”, a déclaré Warren. «Quand j’ai entendu parler de l’opportunité d’Arlington Park, je suis allé là-bas un jour tout seul juste pour regarder autour de moi. Je regarde toujours quels sont les atouts sur l’échiquier.

“Vous n’obtenez pas souvent d’avoir plus de 300 acres à proximité de la ville”, a-t-il déclaré. «Je sais que notre objectif sera de nous assurer que nous fermons le terrain. Nous voulons simplement être très méthodiques pour nous assurer que ce processus est fait en premier et voir ce qui se passera ensuite. Mais c’est un site de stade très attrayant et unique.

Concernant le projet d’Arlington Park, Warren a déclaré que l’organisation devrait être “méthodique, détaillée et … prendre le temps de la planifier correctement”.

“Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est le fait que vous devez planifier avant de commencer à creuser”, a déclaré Warren, qui était le directeur de l’exploitation des Vikings jusqu’à son embauche au Big Ten en 2020. “Lorsque vous construisez un stade , chaque chose compte. Chaque mesure, chaque ligne, chaque élément de ligne. »

Le président et chef de la direction sortant de Bears, Ted Phillips, qui a conclu l’accord qui a abouti à une rénovation de 690 millions de dollars de Soldier Field il y a deux décennies, a déclaré que l’expérience de Warren dans la construction de stades est un atout, tout comme les relations commerciales et politiques locales qu’il a établies au cours des quatre dernières années. années en tant que commissaire des Big Ten.

« Il a été dans cet environnement. Il a été dans une cocotte-minute avec le Big Ten, ce qui est un autre avantage de sa présence ici », a déclaré Phillips, qui fait partie de l’organisation depuis quatre décennies. «Il a dû faire face à 14 chanceliers différents, 14 directeurs sportifs différents, chacun avec un programme et une idée différents sur la façon de faire les choses, et des gens très intelligents. Et il a très bien navigué et a produit des résultats.

Phillips, 65 ans, restera après sa date de retraite prévue le 28 février pour aider à la transition, et il a dit qu’il sera un coup de téléphone après cela.

Warren a déclaré qu’il s’appuierait sur Phillips et d’autres membres de l’organisation pour se mettre au courant du plan du stade, mais jusqu’à présent, il a refusé de répondre aux détails sur le financement public ou sur le temps qu’il faudrait au projet pour se concrétiser.

“L’une des nombreuses autres choses que j’ai apprises au Minnesota : vous devez créer une histoire convaincante expliquant pourquoi cela a du sens. Je crois juste qu’à ce stade, où nous sommes dans notre vie dans la NFL et les Bears de Chicago, le moment est venu », a déclaré Warren. “Je suis convaincu qu’avec le talent intellectuel de cet État et de cette ville et tous les gens qui aiment les Bears de Chicago, nous pourrons nous unir. C’est l’heure.”

