‘Noch out coup

KEMI Badenoch est une énorme perte pour la course à la direction des conservateurs.

Ce n’est pas seulement qu’elle était un nouveau visage qui a dynamisé la campagne.

Le prochain Premier ministre serait fou de ne pas confier à Kemi Badenoch un poste de haut niveau au Cabinet dès le premier jour Crédit : Getty

C’est que nous partageons ses instincts sensés sur la liberté d’expression, sur les coûts de Net Zero et sur le fait d’être honnête avec les électeurs sur notre économie et les limites de ce que les gouvernements peuvent faire.

Les membres conservateurs ont accepté. Ils auraient bien pu la nommer PM. Ils savaient que les travaillistes lutteraient contre elle.

Les trois derniers doivent montrer à leur parti et à leur pays que l’expulsion de Kemi n’était pas une erreur géante.

Ils doivent également mettre fin aux abus qui ont tourmenté le concours jusqu’à présent.

Surtout, ils doivent montrer qu’ils peuvent battre Keir Starmer et lui refuser la chance de détruire la Grande-Bretagne avec une coalition du chaos.

Celui qui gagne doit aussi savoir ceci :

Ils seraient fous de ne pas donner à Kemi un poste de haut niveau au Cabinet le premier jour.

Débat houleux

NOS pensées vont à ceux qui ont perdu leur maison à cause des incendies de forêt pendant deux jours de chaleur monstrueuse et sans précédent.

Pour certaines communautés, cette vague de chaleur a été traumatisante et terrifiante.

Pour la grande majorité d’entre nous, c’était simplement inconfortable. Il est donc déprimant qu’une si grande partie de la main-d’œuvre l’ait utilisé comme excuse pour fermer boutique – et que la Grande-Bretagne pense que c’est OK.

Des millions de personnes étaient de retour pour « travailler » depuis leur domicile. Certaines écoles ont fermé au hasard. Pourquoi? D’autres ont simplement endurci et enseigné à leurs enfants.

Une grande partie du réseau ferroviaire et du métro sont fermés.

Jour après jour, les avertissements de chaleur extrême du Met Office, amplifiés par la BBC, ont encouragé principalement le personnel du secteur public à rester à la maison – en tenant compte des conseils de style Covid de « ne voyager que si cela est absolument essentiel ».

Être payé pour faire peu ou rien pendant les fermetures de Covid semble s’être normalisé. Qu’est-il arrivé à persévérer, comme des millions d’autres l’ont fait ?

Un nouveau PM doit s’attaquer à cette oisiveté corrosive, liée à notre faible croissance.

En attendant, nous avons besoin d’un débat sobre, à l’abri de la panique juvénile des extrémistes, sur la manière dont nous progresserons vers Net Zero dans les décennies à venir sans imposer de coûts monstrueux et sans contraindre les familles à des difficultés.

Bondes de maladroit

SI la culture de l’évitement n’était pas assez mauvaise, considérez les bonus scandaleux pour les patrons maladroits de DVSA.

Le département est défaillant. Avec les restrictions de Covid depuis longtemps, l’arriéré des tests de conduite devrait être clair maintenant. Mais les apprenants attendent encore jusqu’à six mois.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, cinq administrateurs de DVSA ont dépensé jusqu’à 10 000 £ chacun pour leur “bonne performance”, en plus de salaires somptueux.

Quelle insulte aux contribuables.

Si ces bondes DVSA inadmissibles sont synonymes de succès, à quoi ressemble l’échec ?