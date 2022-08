Le prochain Premier ministre devra trouver “beaucoup plus de milliards pour aider les ménages à payer les factures d’énergie qui montent en flèche”

Le prochain Premier ministre devra trouver “beaucoup plus de milliards” de livres pour aider les ménages à payer les factures d’énergie qui montent en flèche, a averti le chef d’un groupe de réflexion très influent.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion Institute for Fiscal Studies, a également déclaré que les services publics en difficulté auront besoin de plus d’investissements après que la Banque d’Angleterre a prédit que le Royaume-Uni serait plongé dans la plus longue crise depuis 2008.

Des sources du camp de Liz Truss n’ont pas nié que son budget d’urgence prévu pourrait arriver dès le 21 septembre, alors que l’état désastreux de l’économie devient le principal problème dans la course à Downing Street.

Mais M. Johnson a été cinglant sur l’état du débat jusqu’à présent.

Pourquoi les candidats à la direction des conservateurs restent si concentrés sur la fiscalité “reste un mystère”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Il a également appelé les candidats à cesser de parler de la «marge de manœuvre» budgétaire annoncée en mars.

“Avec l’évolution de l’économie et l’entrée complète en récession, l’inflation beaucoup plus élevée que prévu, ces chiffres sont massivement dépassés”, a-t-il déclaré.

“Ce dont ils doivent parler, c’est de la façon dont ils pensent qu’ils vont lutter contre l’inflation, comment ils pensent qu’ils vont répondre aux besoins accrus des ménages et comment ils vont réagir à ce que cela signifie. pour les services publics, et cela reste un mystère pour moi pourquoi ils sont si concentrés sur la fiscalité. »

Il a déclaré qu’il faudrait plus d’argent pour les services publics et que le prochain Premier ministre “devrait trouver beaucoup plus de milliards pour soutenir les ménages” afin de payer les factures énergétiques croissantes.

M. Sunak a accusé M. Truss de planifier des réductions d’impôts inflationnistes, avertissant que ses propositions risquaient de jeter “de l’huile sur le feu”.

Kwasi Kwarteng, partisan de Truss et secrétaire aux affaires, a déclaré à Sky News que les plans fiscaux privilégiés par Rishi Sunak étaient « pervers ».

Il dit n’avoir “jamais compris comment on va aider les gens, en augmentant leurs impôts”.

Il a également déclaré que le mandat de la BoE serait revu si elle remportait les élections.

“Nous devons revoir leur mandat”, a-t-il dit, “si votre objectif est de 2% et que vous prévoyez 13%, quelque chose a mal tourné”.

Il a également défendu la chancelière et le Premier ministre, qui seraient tous deux en vacances.

Il a ajouté: “Je suis le secrétaire commercial, je suis ici en costume, je ne suis pas en vacances.”