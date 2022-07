Le prochain Premier ministre britannique doit savoir que la “plus grande menace” est la Russie – chef militaire – News 24

Le défi posé par Moscou pourrait durer des décennies, selon le chef des forces armées britanniques

Le successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique devrait reconnaître que la Russie est le “la plus grande menace” au Royaume-Uni, a déclaré le chef d’état-major de la Défense, l’amiral Tony Radakin.

Le briefing que le nouveau chef recevra des hauts gradés militaires sera “dominé par l’Ukraine et le soutien que nous apportons à l’Ukraine”, Radakin a déclaré à l’émission Sunday Morning de BBC One. “Et ensuite, nous devons rappeler au Premier ministre l’extraordinaire responsabilité qu’il a vis-à-vis du Royaume-Uni en tant que puissance nucléaire.”

Johnson a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci après plusieurs scandales très médiatisés et une vague de démissions de ses ministres, mais restera en fonction jusqu’à ce que son remplaçant soit choisi.

Sous le Premier ministre sortant, Londres a été l’un des plus fervents soutiens de Kiev dans son conflit avec Moscou, fournissant des armes à l’Ukraine, entraînant ses troupes et plaidant pour une solution militaire à la crise, tout en imposant des sanctions radicales à la Russie.















Selon l’évaluation de l’armée britannique, la Russie a « un régime relativement stable », ce qui signifie qu’il continuera de mettre en danger la Grande-Bretagne dans les années à venir, a déclaré Radakin.

« Le défi de la Russie va durer bien au-delà de 2022, 2023 et 2024, cela va durer longtemps… potentiellement des décennies en termes de menace russe », prédit l’amiral.

Forces terrestres de Moscou “sont probablement moins menaçants à court terme en raison de cette dégradation, de cet épuisement que nous constatons avec leur lutte en Ukraine”, il a dit.

“Mais la Russie continue d’être une puissance nucléaire, elle a des cyber-capacités, elle a des capacités spatiales, et elle a des programmes particuliers sous l’eau afin qu’elle puisse menacer les câbles sous-marins qui permettent aux informations du monde de transiter autour du monde entier”, a-t-il ajouté. il a averti.















Interrogé sur la forme dans laquelle se trouverait l’armée britannique si les dépenses de défense passaient à 3% du PIB, comme le suggèrent certains politiciens, l’amiral a déclaré que les forces armées “seraient encore plus modernes et ils auraient encore plus de punch et ils auraient encore plus d’impact dans le monde.”

Le mois dernier, Radakin a admis que le Royaume-Uni avait déjà donné tellement d’armes à l’Ukraine qu’il faudrait des années au pays pour les remplacer.

“Oui, vous pouvez produire des obus et de l’artillerie, mais même à la fin pas super sophistiquée, même à la fin modeste d’un NLAW [anti-tank] arme, cela va prendre plusieurs années pour revenir à nos stocks d’origine », il a dit au parlement.

La Grande-Bretagne aurait besoin de cinq à dix ans pour être en mesure d’aligner une division qui “que nous voudrions” selon l’amiral.