Le porte-avions français de nouvelle génération sera propulsé par le nucléaire pour maintenir l’indépendance stratégique du pays, a déclaré mardi le président Emmanuel Macron.

Le nouveau porte-avions devrait être mis en service lorsque le navire de guerre phare du pays, le Charles De Gaulle, sera retiré en 2038.

Macron a déclaré que le nouveau navire sera à propulsion nucléaire comme son prédécesseur parce que « notre avenir stratégique, notre statut de grande puissance, dépend de l’industrie nucléaire ».

Il a déclaré que la décision garantissait que le pays conserve son savoir-faire nucléaire « technique, technologique et industriel » sur le long terme et a souligné que l’énergie nucléaire est « décarbonée ».

La ministre des Forces armées, Florence Parly, a également souligné que la propulsion nucléaire signifie que le porte-avions n’a pas besoin d’être ravitaillé, ce qui permet une «excellente» disponibilité.

Le nouveau navire mesurera 300 mètres – 40 mètres de plus que le Charles de Gaulle – et transportera 30 chasseurs à réaction et 2 000 marins. Pesant 75 000 tonnes, il roulera à une vitesse maximale de 50 km / h.

Seulement une douzaine de pays dans le monde ont des porte-avions. La France et les États-Unis – qui ont la plus grande flotte – sont les deux seuls à avoir des transporteurs à propulsion nucléaire.

Le gouvernement n’a pas révélé combien coûtera son nouveau navire de guerre, bien que les médias français estiment le prix final à environ 7 milliards d’euros.