Le prochain pliable d’Honor pourrait n’avoir qu’un seul écran maigre

Honor a taquiné le lancement de son deuxième produit phare de téléphone pliable.

Le fabricant de téléphones chinois prévoit de dévoiler le Honor Magic Vs, ou ce qui semble être un téléphone pliable à écran unique, le 24 novembre en Chine continentale, a annoncé jeudi la société dans une déclaration aux médias.

Cet appareil fait suite au lancement inaugural d’Honor Téléphone pliable Magic V, qui est arrivé sur le marché au début de cette année. Le prochain pliable marque une rupture avec la conception de son prédécesseur, qui comportait deux écrans dans un design similaire au téléphone Galaxy Fold 4 de Samsung.

Honor et ses rivaux chinois Xiaomi et Huawei ont chacun lancé des téléphones pliables à écran unique avec des designs variés. Le Mate XS 2 de Huawei présentait un design enveloppant, tandis que le Mi Mix Fold 2 de Xiaomi prend une forme de livre. Avec une conception à écran unique, les téléphones pliables deviendraient vraisemblablement plus minces et plus faciles à transporter, une fonctionnalité qui pourrait les aider à se rapprocher du grand public.

Autrefois sous-marque du géant chinois de la technologie Huawei, Honor s’est séparé de sa société mère en novembre 2020, lorsqu’il a été vendu à Shenzhen Zhixin New Information Technology. La vente a eu lieu à un moment où l’activité grand public de Huawei s’efforçait de rester à flot suite à des sanctions plus sévères imposées par l’administration Trump, qui comprenaient des mesures visant l’approvisionnement mondial en puces du géant chinois des télécommunications.