Le prochain plan Go5G de T-Mobile vous offre un nouveau téléphone chaque année

T Mobile introduit un nouveau plan cette semaine, Go5G Suivantdestiné directement aux personnes qui cherchent à mettre à niveau leur appareil chaque année.

Avec ce plan, lorsqu’un client est sur un plan de paiement d’appareil (également appelé « EIP » ou plan de versement d’équipement) et atteint la moitié du plan de paiement (ce qui signifie que 50 % de l’appareil est remboursé), il devient éligible pour Une mise à niveau. Couvrant la moitié restante de votre téléphone, T-Mobile prend le téléphone en échange et vous offre un nouvel appareil brillant sur un nouvel EIP de 2 ans.

Comment ça marche dans les mots de T-Mobile

Passez à Go5G Suivant. Obtenez le dernier téléphone 5G sur le plan de paiement téléphonique sans intérêt (EIP) de T-Mobile avec toute offre éligible. À l’heure actuelle, il s’agit d’un smartphone 5G gratuit pour les clients nouveaux et existants avec un échange éligible via 24 crédits de facture mensuels plus taxes. Une fois que vous avez payé la moitié de votre téléphone, vous êtes éligible à la mise à niveau ! Dans la plupart des cas, les clients sont prêts pour la mise à niveau chaque année ou plus tôt. Échangez simplement votre ancien téléphone (T-Mobile rembourse votre EIP restant !) et passez au dernier téléphone sur un nouvel EIP.

Go5G Next ne sera pas le forfait le moins cher, mais ce n’est pas le problème. L’objectif est de plaire au groupe relativement restreint de personnes qui souhaitent une mise à niveau du téléphone chaque année. L’enquête récente de T-Mobile a indiqué que seulement 10% des personnes donnent la priorité aux mises à niveau annuelles, la majorité acceptant de mettre à niveau leur appareil tous les deux ans.

Pour une seule ligne sur Go5G Next, le prix est de 100 $/mois avec Autopay. Cela comprend les taxes, les frais, un abonnement à Apple TV +, Netflix, 50 Go de données de point d’accès, ainsi que des quantités de données internationales décentes. Comme vous le verrez dans le propre tableau de T-Mobile, une seule ligne n’est pas tout à fait rentable par rapport à Verizon ou AT&T, mais si vous avez 3 lignes, les 180 $/mois sont les mêmes quel que soit l’opérateur grâce à un temps limité rabais. Encore une fois, ce n’est pas une question d’argent, il s’agit de ce nouvel appareil brillant chaque année.

Comparaison des forfaits des opérateurs de T-Mobile

T-Mobile annonce que ses nouveaux plans Go5G Next seront disponibles à partir de ce jeudi 24 août. Pour inciter, les clients T-Mobile nouveaux et existants sont éligibles au prix réduit de 60 $ / mois par ligne pour 3 lignes qui est indiqué ci-dessus dans le tableau. Le transporteur ne précise pas quand cette offre disparaîtra.

Les plans de paiement d’appareil, même s’ils ne sont guère meilleurs que la possibilité d’acheter un appareil, permettent à presque tout le monde d’obtenir l’appareil de leurs rêves et de le rendre abordable. Il est difficile de contester cela, mais il est important de noter que ce type de plan ne conduira jamais à la propriété de l’appareil si vous choisissez de mettre à niveau chaque année. Comme la location d’une voiture, certaines personnes sont d’accord avec cela et d’autres non. C’est au consommateur de décider.

// T Mobile