Le prochain pic d’activité des taches solaires et des éruptions solaires de Sun pourrait établir des records

Que ce passe-t-il Le cycle solaire actuel s’intensifie avec le pic attendu du cycle encore dans un à trois ans. Pourquoi est-ce important On s’attendait à ce que ce cycle – le cycle solaire 25 – soit plus faible que la moyenne, mais certains scientifiques disent maintenant qu’il pourrait en fait être l’un des plus actifs depuis le début de la tenue des registres dans les années 1700. Et après L’activité des taches solaires et des éruptions solaires, qui peuvent perturber les communications et les systèmes électriques sur Terre, augmentera jusqu’à un pic entre 2023 et 2025.

Il y a des signes avant-coureurs que nous pourrions être dans une folle aventure météorologique spatiale dans les prochaines années. Alors que le soleil monte vers son prochain maximum solairesa surface devient instable avec plus de taches solaires, chacune ayant le potentiel de déclencher des éruptions solaires et des éjections de masse coronale qui peuvent perturber les communications et les systèmes électriques sur Terre.

Le soleil atteint son maximum solaire, ou le point d’activité des taches solaires le plus intense, pendant une partie du cycle solaire de 11 ans que les astronomes suivent depuis le milieu des années 1700. Le dernier maximum solaire en 2013-2014 était très discret, et les scientifiques avaient prédit un autre pic calme pour ce cycle, qui est surnommé le cycle solaire 25. Mais avec le prochain maximum encore dans un an ou plus, ce cycle dépasse déjà les attentes d’activité. et peut-être même la période la plus intense que nous ayons vue sur le soleil depuis le début de la tenue des registres.

“L’activité du soleil s’est rapidement accélérée et même si nous n’avons pas atteint les niveaux de pointe de ce cycle, l’activité du soleil dépasse déjà les prévisions”, a-t-il ajouté. Nicola Fox, recteur de la division héliophysique de la NASA, a déclaré sur le blog Solar Cycle de l’agence spatiale. “Les événements solaires continueront d’augmenter à mesure que nous approcherons du maximum solaire en 2025, et nos vies et notre technologie sur Terre, ainsi que les satellites et les astronautes dans l’espace, seront impactés.”

Le cycle solaire 25 a commencé en 2019 et atteindra un pic d’activité des taches solaires entre 2023 et 2025 avant de tomber à un minimum solaire environ cinq ans plus tard, lorsque le soleil sera probablement complètement vide et dépourvu de taches solaires pendant un certain temps. Ensuite, le cycle recommence.

Au début de ce cycle, les prévisionnistes étaient divisés sur le déroulement du cycle solaire 25.

La prédiction officielle publiée par la NOAA et la NASA en 2020 prévoyait un cycle plus faible que la moyenne, similaire au cycle 24. Mais tous les experts n’étaient pas d’accord. Vers la même époque, un étude dirigée par Scott McIntosh du National Center for Atmospheric Research a été publié dans la revue Solar Physics.

NASA/GSFC/CIL/Krystofer Kim



En contraste frappant avec les prévisions consensuelles, McIntosh et ses collègues ont prédit que le cycle solaire 25 “pourrait avoir une ampleur qui rivalise avec les quelques premiers depuis le début des enregistrements”.

La première moitié de 2022 a vu des taches solaires et activité d’éruption solaire sur le soleil augmentent de manière significative, y compris certaines des éruptions les plus puissantes observées depuis plusieurs années. Avec le maximum prévu encore à quelques années, il semble que les choses tendent vers la prédiction de McIntosh d’un pic de cycle solaire plus actif.

Un nouveau étudier hors de Russie prédit également que ce cycle pourrait être parmi les plus actifs de tous les temps et suggère également que l’activité maximale pourrait survenir dès la fin de 2023.

Le désaccord illustre à quel point il reste encore beaucoup à apprendre sur le comportement du soleil.

“Les scientifiques ont eu du mal à prédire à la fois la longueur et la force des cycles des taches solaires parce que nous manquons d’une compréhension fondamentale du mécanisme qui entraîne le cycle”, McIntosh a déclaré en 2020.

Étudier comment ce cycle se déroule pourrait aider à cultiver cette compréhension, mais il menace également de perturber notre société à une échelle jamais vue auparavant.

Si le prochain maximum solaire est vraiment un record, il arrivera à un moment où notre présence en orbite et notre dépendance aux communications par satellite ont augmenté de façon exponentielle.

Au début de cette année, SpaceX a signalé avoir perdu un certain nombre de ses satellites Starlink à cause d’une tempête géomagnétique prolongée de force modérée.

Les précédents maximums solaires ont également causé des ravages au sol avec des impacts majeurs sur le réseau électrique, et peu a été fait pour renforcer ces systèmes ou créer des redondances au cours des deux dernières décennies.

Il y a une lueur d’espoir possible, du moins pour certains scientifiques : si ce maximum solaire désactive temporairement nos systèmes électriques et de communication, il générera également des affichages auroraux épiques.