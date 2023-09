Le prochain objectif de Sark pour le Texas : « Les équipes du championnat continuent de s’améliorer »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

Steve Sarkisian n’a pas utilisé le terme que son mentor Nick Saban utilise souvent, mais on ne peut le nier : pour être un prétendant au championnat national, le Texas doit éviter la « mort-aux-rats ».

Saban a déjà dit qu’il existe plusieurs définitions différentes de sa célèbre phrase inventée. Mais en ce qui concerne la défaite du Texas contre l’Alabama 34-24 à Tuscaloosa samedi soir, la version que Sarkisian espère probablement que ses joueurs ignoreront est celle du monde extérieur qui fait la promotion de l’équipe et leur dit qu’ils devraient gagner le reste des matchs prévus au calendrier.

Les Longhorns, classés quatrièmes dans le dernier sondage AP, ont une fiche de 2-0. Une longue saison s’annonce, qui se poursuit ce week-end contre le Wyoming. Et battre le Crimson Tide sur leur propre terrain n’aura pas d’importance si les joueurs de Sarkisian ne continuent pas à faire avancer les choses.

« Je pense que l’une des erreurs que je peux commettre est de les battre et de leur faire perdre confiance », a déclaré Sarkissian aux journalistes lundi. « J’ai passé deux ans et demi à essayer de leur donner confiance, et je veux donc en être conscient.

« Mais je dois souligner les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer en tant qu’équipe. Et je pense qu’en fin de compte, pour moi, être transparent avec eux tout le temps – bon, mauvais, laid, peu importe – que je’ J’ai gagné leur confiance en sachant que je ne les guiderai jamais dans une direction qui ne serait pas dans leur meilleur intérêt pour performer au plus haut niveau.

La victoire du Texas était une déclaration de toutes les déclarations, la première véritable victoire sur route hors conférence depuis que Vince Young a mené les Longhorns à la victoire sur l’Ohio State lors de la saison de championnat national 2005. Au cours des dix dernières années, au cours desquelles le programme comptait quatre entraîneurs différents, il a connu de grandes difficultés dans les stades adverses. Les pertes se sont accumulées, notamment en Arkansas (2021), Maryland (2018), USC (2017), Cal (2016), Notre Dame (2015) et BYU (2013).

Des statistiques remarquables ont été découvertes avant le match de la semaine dernière pour montrer à quel point les chemins du Texas et de l’Alabama étaient divergents depuis que le Tide a battu les Horns lors du match pour le titre en 2009. L’un d’eux est que le pire bilan de Bama (10-3 en 2010) était légèrement meilleur que le meilleur d’UT (10-4 en 2018).

Joel Klatt : Est-il temps de dire que le Texas est de retour ?

Lorsque Sarkisian a pris les rênes à Austin il y a trois ans, le vestiaire manquait de confiance, de cohésion et de leadership. Il n’y avait pas de défense perturbatrice ni d’attaque rapide. Il est devenu clair samedi soir qu’il possède désormais ces qualités. Mais pour remporter le Big 12 – avant de rejoindre la SEC l’année prochaine – ou participer à ses toutes premières séries éliminatoires de football universitaire ou remporter un championnat national pour la première fois depuis la saison 2005-06, le Texas ne peut pas se mettre trop à l’aise ou trop confiant.

Ou comme Saban pourrait le dire, mangez de la mort-aux-rats.

« Ce seul match ne définira pas notre saison », a déclaré Sarkisian. « Ce que nous faisons à l’avenir, je pense que les équipes championnes continuent de s’améliorer au fil de la saison. Et nous avons des objectifs et des aspirations pour devenir champions cette année. Nous devons continuer à nous améliorer. »

Cela commence par un amour dur et des critiques constructives.

« Nous devons mieux prendre soin du ballon que nous ne l’avons fait », a déclaré Sarkisian, faisant référence aux deux échappés laissés par le Texas, même si les deux ont finalement été récupérés. « Cela ne peut pas être aussi lâche qu’il l’était. »

« Nous avons encore raté quelques occasions dans la zone rouge où nous avions des occasions de marquer, et c’est là que nous devons absolument nous améliorer », a-t-il ajouté, soulignant deux entraînements en première mi-temps dans la zone rouge qui se sont soldés par des buts sur le terrain au lieu de touchés. .

Le Texas étourdit l’Alabama ! Voici ce que tout cela signifie

« Je pensais que défensivement, nous avions été un peu bâclés dans notre couverture et leur avons permis de réaliser des jeux explosifs au quatrième quart », a-t-il déclaré, évoquant un troisième et un 17 sur lequel le quart-arrière de l’Alabama, Jalen Milroe, a trouvé Malik Benson. milieu pour un gain de 27 verges. Milroe a frappé Kobe Prentice lors du jeu suivant pour 17 verges, et quelques instants plus tard, a complété une courte passe à Amari Niblack pour un touché de 39 verges pour réduire l’avance du Texas à 27-24.

« Lorsque nous jouons un très bon football », a poursuivi Sarkissian, « nous minimisons ces jeux explosifs. Nous sommes très conscients de la situation, donc [those are] domaines dans lesquels nous devons sans aucun doute nous améliorer à mesure que nous avançons. »

Le quart-arrière texan Quinn Ewers – qui a réalisé un impressionnant 24 sur 38 pour 349 verges avec trois touchés, zéro interception et aucun sack – a été imperturbable en jouant dans l’environnement le plus hostile qu’il ait connu au cours de sa carrière universitaire.

Il y a un an, après avoir pris un bon départ contre l’Alabama à domicile, il a quitté le match sur blessure et a été contraint de regarder depuis le banc de touche la défaite de son équipe d’un point.

Quelques jours avant le match de cette année, Ewers a refusé de répondre aux questions des journalistes sur le fait que ce match était une opportunité de vengeance. Sa concentration était confondue avec la distance, et il a prouvé toutes sortes de choses contre le Tide, depuis sa capacité à lancer le long ballon jusqu’à diriger son équipe dans l’adversité et à terminer par une victoire.

« Je pensais que Quinn était très lucide avant le match », a déclaré Sarkisian. « Je pensais qu’il avait une très bonne compréhension de ce que nous allions faire et pourquoi nous essayions de le faire. Entrer dans cet environnement et n’avoir aucune pénalité avant le snap, c’est tout à l’honneur de notre équipe de football offensive. Il n’y a eu aucune pénalité. blessures auto-infligées de cette façon, alors que d’un autre côté, nous l’avons vu pour l’équipe locale.

« Et une grande partie de ce mérite revient à Quinn. Son sang-froid, son calme, son calme. Je pense [that] a traversé toute l’équipe de football offensive et tout le monde se sentait à l’aise parce qu’il l’était. »

Sarkisian a déclaré qu’il pense que tout cela a également joué un rôle en permettant à Ewers d’être techniquement solide dans le jeu. Il avait une solide présence de poche, à l’exception de quelques fois à la fin du deuxième quart-temps lorsque Sarkisian a déclaré qu’il était devenu « un peu nerveux » et avait effectué « quelques lancers errants ».

Mais cela fait deux semaines consécutives qu’Ewers est entré à la mi-temps et en est ressorti « reconcentré et réinstallé, puis est parti jouer une bonne seconde période », a déclaré Sarkissian.

« Je pense donc que c’est une grande croissance réelle qu’il a montrée de la saison dernière à cette saison, pour se recalibrer et se recentrer, puis sortir et jouer une très bonne seconde période après n’avoir peut-être pas été aussi pointu qu’il aurait pu l’être. «

Le Texas ne verra pas d’autre Bama cette saison en ce qui concerne le talent global – ou dans le département intimidant des stades. Mais pour être réellement « de retour », comme on dit, l’équipe de Sarkissian ne peut pas laisser cette victoire s’éterniser.

« Ils ont gagné le droit d’être confiants par la façon dont ils ont joué », a déclaré Sarkissian. « Maintenant, nous essayons de le recréer. Ils ont établi une nouvelle norme pour ce dont nous sommes capables. »

Ce sera le défi à venir, un défi que ce programme n’a pas connu depuis très, très longtemps.

Laken Litman couvre le football universitaire, le basket-ball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 à l’occasion du 50e anniversaire du Titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.