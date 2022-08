Le prochain niveau financé par la publicité de Netflix ne proposera pas de visualisation hors ligne

Netflix apportera un niveau financé par la publicité l’année prochaine aux côtés de Microsoft, mais il peut ne pas avoir d’option de visualisation hors ligne. Développeur Steve Moser texte découvert dans le code de l’application Netflix iOS qui indique “Téléchargements disponibles sur tous les plans sauf Netflix avec publicités.” Netflix n’a pas encore commenté la question, même si cela aurait du sens pour le niveau le moins cher. Le niveau Netflix financé par la publicité devrait être lancé au début de 2023.

Netflix a perdu 1 million d’abonnés au deuxième trimestre 2022 et vise également à lutter contre le partage de compte qui coûte au service de streaming des millions de dollars. Selon les rapports, 100 millions de foyers utilisent des mots de passe partagés et ne paient pas de frais de service. Netflix prévoit d’apporter son plan financé par la publicité sur les marchés où les utilisateurs dépensent d’abord plus en abonnements mensuels, puis de le déployer progressivement dans d’autres régions.

La source