Geekbench nous donne un aperçu d’un prochain appareil Motorola portant le XT2137-2 numéro de modèle. Le téléphone porte le nom de code Ibiza et pourrait être le premier appareil de la Moto alimenté par le chipset Snapdragon 480 compatible 5G. Jusqu’à présent, les Y31s de vivo et l’A93 5G d’Oppo sont les seuls appareils à être lancés avec le SoC 5G économique.





Liste Moto Ibiza Gekbench

La Moto Ibiza a réussi 2466 points dans le test monocœur et 6223 points dans le département multicœur. Gardez à l’esprit que ce test a été effectué sur Gekbench 4. La liste révèle également que l’appareil contient 6 Go de RAM et démarre Android 11.





Liste de l’Alliance Wi-Fi Moto Ibiza

Cette information coïncide avec une liste précédemment repérée sur la base de données Wi-Fi Alliance qui a révélé que le Moto Ibiza est livré avec une connectivité Wi-Fi double bande et exécute Android 11.

