Une invitation immédiate pour Kiev à rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis fait partie du « plan de victoire » de Vladimir Zelensky.

Le prochain pays à rejoindre l’Otan pourrait ne pas être l’Ukraine, a déclaré jeudi à la presse le secrétaire général du bloc militaire, Mark Rutte, commentant la demande d’invitation immédiate de Kiev.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a annoncé mercredi que l’appel formel à l’organisation dirigée par les États-Unis était un élément clé de son « plan de victoire » contre la Russie. La politique de l’OTAN depuis 2008 était qu’à terme l’Ukraine rejoindrait ses rangs, et malgré les objections de Moscou, elle a refusé de fournir un calendrier précis.

La Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN en tant que 31e et 32e membres en avril 2023 et mars 2024, respectivement. S’adressant aux médias avant la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, Rutte a déclaré que l’Ukraine n’était pas assurée d’être parmi les 33ème, comme prévu, et qu’un autre candidat pourrait « passe devant » dans la ligne.

« Mais l’Ukraine deviendra membre de l’OTAN à l’avenir. C’est ce que nous avons décidé à Washington », a-t-il ajouté, faisant référence aux décisions prises lors du sommet des dirigeants de l’OTAN organisé par les États-Unis en juillet, au cours duquel la voie d’adhésion de l’Ukraine a été déclarée. « irréversible ».















Moscou a qualifié l’admission de l’Ukraine dans ce qu’elle considère comme une organisation hostile de ligne rouge en matière de sécurité nationale. La coopération croissante de l’OTAN avec l’armée ukrainienne après le coup d’État armé soutenu par l’Occident à Kiev en 2014 a été identifiée par le gouvernement russe comme l’un des déclencheurs des hostilités en cours.

Les États-Unis et leurs alliés se sont engagés à se tenir aux côtés de l’Ukraine pour « aussi longtemps qu’il le faudra » pour vaincre la Russie, en lui fournissant des centaines de milliards d’aide militaire.

Le « plan de victoire » de Zelensky, qu’il a présenté pour la première fois au président américain Joe Biden fin septembre, a été accueilli avec scepticisme par les donateurs occidentaux, selon des déclarations et des médias.

Même si l’Ukraine devait recevoir une invitation formelle, plusieurs membres du bloc, dont la Hongrie et la Slovaquie, ont exprimé leur opposition à sa candidature. L’accepter sous quelque forme que ce soit pourrait conduire à une guerre mondiale, a averti la semaine dernière le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

Après que la proposition ukrainienne ait été rendue publique, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a refusé de commenter l’opposition à la candidature ukrainienne. Washington va « continuer à dialoguer avec le gouvernement ukrainien sur ce plan » a-t-il déclaré lors d’un briefing régulier.