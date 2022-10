Le prochain match de la FA Cup de Wrexham sera diffusé aux États-Unis

L’histoire de conte de fées de la FA Cup, Wrexham AFC, ramène sa magie aux téléspectateurs américains.

Une porte-parole d’ESPN a confirmé à World Soccer Talk que le prochain match de la FA Cup de Wrexham serait diffusé sur ESPN+. Prévu pour le dimanche 6 novembre à 7 h 30 HE, le match du premier tour de la FA Cup de Wrexham est contre Oldham Athletic.

Le prochain match de la FA Cup de Wrexham est important pour les stars d’Hollywood

Avec Ryan Reynolds et Rob McElhenney en tant que propriétaires du Wrexham AFC, l’intérêt pour le club gallois continue de croître à un rythme rapide. Aidé par le très réussi Bienvenue à Wrexham série disponible pour se gaver de Hulu, de plus en plus d’Américains deviennent fans de Wrexham AFC.

L’hippodrome de Wrexham est le lieu du match de la FA Cup contre Oldham. Si Wrexham peut gagner, Bienvenue à Wrexham les téléspectateurs peuvent imaginer un The Turf Pub bondé après le match.

Dans une interview exclusive avec World Soccer Talk en septembre, nous avons appris que la décision de Ryan Reynolds et Rob McElhenney d’acquérir Wrexham a été inspirée par la série à succès Netflix Sunderland ‘Til I Die.

L’opposition familière de Wrexham

Après que Wrexham ait éliminé les Blyth Spartans du tour de qualification de la FA Cup, le club de cinquième niveau connaît très bien Oldham, qui est dans la même division que Wrexham.

Compte tenu de la popularité croissante de Wrexham aux États-Unis, il n’est pas surprenant que la saison 2 de Welcome to Wrexham ait été éclairée.

Si les Dragons battent Oldham le 6 novembre, le cadeau de Wrexham sera un deuxième tour de la FA Cup le week-end de Thanksgiving.

Ce n’est qu’au troisième tour de la FA Cup que les clubs hors championnat ont la chance d’affronter des équipes en Premier League et en championnat anglais. Mais les Dragons ont encore un long chemin à parcourir avant même d’avoir la chance de commencer à rêver du meurtre du géant de la FA Cup.

Crédit photo : IMAGO / PA Images