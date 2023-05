Le prochain maire probable de Philadelphie pourrait offrir un modèle sur la façon dont les démocrates parlent du crime

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le démocrate qui deviendra presque certainement le prochain maire de Philadelphie veut embaucher des centaines de policiers supplémentaires pour marcher sur leurs pas et apprendre à connaître les habitants. Elle souhaite consacrer des ressources au recrutement de davantage de policiers et affirme que les agents devraient pouvoir arrêter et fouiller les piétons s’ils ont une raison légitime de le faire.

Ces positions, en particulier les politiques de recherche qui ont été critiquées pour cibler à tort les personnes de couleur, sembleraient décalées dans un bastion progressiste comme Philadelphie. Mais Cherelle Parker a battu ses rivales lors de la primaire du maire de cette semaine avec un message centré sur une application plus stricte de la loi pour lutter contre la criminalité et la violence croissantes.

Alors que la politique locale ne s’aligne pas toujours sur les clivages idéologiques qui guident le débat national, la victoire de Parker offre une nouvelle étude de cas aux démocrates alors qu’ils se débattent pour savoir comment aborder le problème des crimes violents, qui a augmenté dans de nombreuses villes américaines pendant la pandémie et continue d’être une priorité pour les électeurs de tout le pays. La question a divisé les démocrates des mairies à la Maison Blanche, en particulier sur la mesure dans laquelle s’appuyer sur la police et l’incarcération pour résoudre ce que beaucoup considèrent comme des problèmes sociaux, tels que la toxicomanie et le sans-abrisme.

Parker, un ancien législateur de l’État et membre du conseil municipal, a fait valoir que c’est un faux choix de décider entre investir dans la police et résoudre des problèmes de société plus larges.

« Ce n’est pas l’un ou l’autre », a déclaré Parker, 50 ans, pendant la campagne.

Cette approche l’a aidée à vaincre sa rivale progressiste Helen Gym par plus de 25 000 voix. Gym, qui a plaidé pour des mesures telles qu’une formation policière renforcée et des temps de réponse plus rapides au 911, a été soutenu par le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez et a comparu avec les législateurs lors d’un rassemblement à la veille des élections. Gym et ses partisans ont imputé sa perte, en partie, à des attaques tardives financées par de riches donateurs qui s’opposaient à ses politiques progressistes.

Le débat sur la police s’est intensifié en 2020 après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a provoqué des protestations mondiales contre la police et des appels au financement de la police – une poussée que le GOP a utilisée contre les démocrates lors des élections de 2020. Alors que le démocrate Joe Biden a gagné cette année-là, certains démocrates modérés ont déclaré que le parti n’avait pas été assez rapide pour le dénoncer.

Dans les grandes villes américaines qui sont des bastions démocrates, les électeurs ont également été divisés ces dernières années.

New York a élu le maire Eric Adams, un ancien capitaine de police qui s’est engagé à investir davantage dans la sécurité publique, et les électeurs de San Francisco ont rappelé un procureur progressiste au milieu de la frustration suscitée par la sécurité publique. À Chicago, le progressiste Brandon Johnson – qui était favorable à l’investissement dans des domaines comme le logement et les emplois pour les jeunes – a devancé un rival plus modéré qui avait le soutien du syndicat de la police. Et la procureure progressiste Kim Foxx, qui a donné la priorité aux crimes violents par rapport aux infractions de moindre envergure et a fait face à un revers pour avoir abandonné les charges contre l’acteur Jussie Smollett, a déclaré qu’elle ne chercherait pas à être réélue.

À Philadelphie, Parker était la seule candidate noire parmi les meilleurs espoirs mardi et elle a été soutenue par la majorité des circonscriptions noires de la ville lors des scrutins anticipés et le jour du scrutin. En plus de 300 agents supplémentaires, son plan de sécurité publique prévoyait également de réparer les lampadaires brisés, d’enlever les graffitis et d’investir dans des programmes pour les jeunes à risque.

Parker a également défendu son soutien aux «arrêts de Terry» ou aux agents d’utiliser «des soupçons justes et raisonnables» pour arrêter les piétons. Elle et d’autres candidats ont fait l’objet de critiques, notamment d’une manifestation à l’hôtel de ville le mois dernier de la part de ceux qui s’opposaient au « stop and frisk ».

La politique a agité la ville dans le passé, les critiques affirmant qu’elle était utilisée de manière disproportionnée contre les piétons noirs et bruns. Selon l’ACLU Pennsylvanie, la police de Philadelphie a presque doublé le nombre d’arrêts pour piétons sous l’administration du maire Michael Nutter dans les années 2000. Les avocats des droits civiques ont déclaré qu’au moins la moitié des plus de 250 000 interpellations de ce type en 2009 ne respectaient pas la norme légale, et presque aucune n’a abouti à une arrestation. L’ACLU a intenté une action en justice pour faire cesser la pratique et surveille l’utilisation par la police de l’arrêt et de la fouille dans le cadre d’un règlement avec la ville.

« Nous voulons construire cette relation et nous voulons également que les gens sachent qu’il y aura une tolérance zéro pour tout abus et/ou abus d’autorité », a déclaré Parker en réponse à des questions sur sa position. « Mais une présence proactive des forces de l’ordre est un élément clé de ce plan, et je ne m’en excuse pas. »

Le résultat de mardi suggère que l’importance de la réforme de la police pourrait diminuer depuis l’époque où les gens manifestaient en nombre écrasant, a déclaré Michael Sances, professeur de sciences politiques à l’Université Temple.

« (Le crime) a évincé les inquiétudes concernant la police excessive », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire que les gens sont devenus anti-réforme, cela peut facilement être révélé. C’est juste un signe d’où se trouve l’attention du public et où les dirigeants politiques se sont déplacés, et c’est vraiment vers le centre.

Philadelphie a connu un nombre record d’homicides en 2021, la plupart liés aux armes à feu. Ce nombre est passé de 562 à 516 en 2022, mais était toujours nettement supérieur aux niveaux d’avant la pandémie. Mercredi, un jeune de 18 ans a été de nouveau arrêté à Philadelphie après s’être évadé d’une prison de la ville avec un autre détenu. L’homme était détenu pour quatre meurtres.

Mais pour rappeler qu’il n’y a pas de ligne de tendance facile sur la dynamique politique liée à la criminalité, les électeurs de Pittsburgh ont fait un virage à gauche lors de la primaire démocrate de mardi pour le procureur du comté. Le procureur du district du comté d’Allegheny, Stephen Zappala, en poste depuis près d’un quart de siècle, est à deux chiffres derrière le challenger Matt Dugan dans les retours non officiels, bien que les républicains aient lancé une campagne écrite pour lui afin que les deux puissent s’affronter à nouveau en novembre.

Dugan, le défenseur public en chef du comté, a proposé une série de politiques progressistes, notamment l’élimination des cautions en espèces, le détournement des crimes de faible intensité et non violents et l’accent mis sur la santé mentale et le traitement de la toxicomanie.

Ce qui se passe à Philadelphie et à Pittsburgh pourrait avoir des implications nationales, car la Pennsylvanie sera à nouveau un champ de bataille de choix en 2024.

Biden a parcouru une ligne difficile sur le crime, la police et les communautés qui ont été touchées de manière disproportionnée par les deux. Le président a déclaré qu’il était possible de réduire la criminalité et de réformer la justice pénale et la police en même temps, bien que les républicains affirment que la criminalité est en hausse à cause de ces réformes.

Biden dit souvent qu’il pense que la police a besoin de meilleurs outils et d’une meilleure formation, les qualifiant de héros qui font un travail difficile. Il a également exprimé la nécessité de réformer le fonctionnement des services de police dans les communautés noires et non blanches à la suite de la mort de Floyd et d’autres Noirs tués par la police.

Cette semaine, le Sénat a voté pour annuler une loi locale de Washington, DC promulguée pour améliorer la responsabilité de la police, soutenue par le maire démocrate du district. C’était la deuxième fois cette année que les démocrates se joignaient aux républicains pour rejeter une mesure de DC dans un contexte de taux de criminalité élevés. Plus tôt, Biden a convenu avec le GOP que certaines des mesures – telles que la réduction des sanctions pour les détournements de voiture – allaient trop loin.

Biden devait opposer son veto au vote de cette semaine, ce qui signifierait le respect de la loi DC, affirmant que bien qu’il ne soutienne pas toutes les dispositions de la loi DC, il soutient les «réformes policières de bon sens» qui en font partie, telles que l’interdiction des étranglements, limiter le recours à la force létale et améliorer l’accès aux caméras corporelles et exiger une formation supplémentaire.

___

Burnett a rapporté de Chicago. Les rédacteurs de l’Associated Press Colleen Long à Washington et Mark Scolforo à Harrisburg, en Pennsylvanie, ont contribué à ce rapport.

___

Brooke Schultz est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.