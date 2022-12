Le prochain maire d’Oakland est un exemple du succès politique américain des Hmongs

Les Thaos tenaient toujours aux traditions Hmong, y compris la langue Hmong et la pratique du chamanisme, ce qui a fait que Mme Thao se sentait gênée dans le quartier ouvrier à prédominance blanche où elle a grandi.

“Je me souviens avoir grandi en me disant, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être comme tout le monde?” se souvient-elle. “Mais c’est une si belle culture que, avec le recul, j’aurais aimé être élevé avec d’autres Hmongs pour pouvoir être fier de qui j’étais beaucoup plus tôt.”

Adolescente «rebelle» autoproclamée, Mme Thao a quitté la maison à 17 ans et s’est rapidement retrouvée dans une relation abusive, a-t-elle déclaré. A 20 ans, elle passe plusieurs mois à alterner vie en voiture et couch surfing avec son fils, alors bébé.

Plus tard, alors qu’elle occupait un poste administratif à temps plein, elle s’est inscrite dans un collège communautaire, puis a été transférée à l’Université de Californie à Berkeley. Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à gravir les échelons de la politique locale à Oakland.

Lorsque Mme Thao était prête à se présenter au conseil municipal, les anciens du clan sont passés à l’action, aidant à mobiliser un réseau à l’échelle de l’État de Thaos et d’autres résidents Hmong pour collecter des fonds et se porter volontaires pour sa campagne, a déclaré Louansee Moua. Lorsque Mme Thao a remporté la course, le clan Thao a organisé pour elle une cérémonie de baci à laquelle ont assisté plus de 500 personnes à Merced, en Californie, au cours de laquelle de nombreux membres de la communauté ont noué une ficelle de bénédiction autour de ses poignets pour lui porter chance.

En ce qui concerne la course à la mairie de Mme Thao cette année, le clan était une fois de plus désireux d’aider.

“Il y a ce solide réseau cohésif au sein de la communauté Hmong et le sentiment que parce qu’elle est Thao et que nous sommes Thaos, nous devons bien sûr l’aider”, a expliqué Louansee Moua.

Pour gagner à Oakland, Mme Thao s’est appuyée sur une large coalition d’électeurs qui ont soutenu ses politiques progressistes, ainsi que sur les approbations et le financement des principaux syndicats influents dans la ville fortement démocrate.