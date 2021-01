Selon un rapport récent de Bloomberg, Apple travaille sur un MacBook Air amélioré qui aura un design repensé et un nouveau matériel. Il est censé arriver vers la fin de cette année et maintenant l’auteur du rapport a révélé quelques détails supplémentaires sur les changements de conception.

L’Air de prochaine génération arborera un châssis plus fin et plus léger, tandis que l’écran aurait réduit les cadres réduisant encore l’empreinte. Nous verrons également le retour du système de charge MagSafe. De plus, il portera un design plus distinctif qui le distinguera des MacBook Pro.

En plus de l’esthétique plus raffinée que le prochain MacBook Air offrira, nous devrions également nous réjouir de la puce Apple M1 mise à niveau.

En réalité, Bloomberg pense que le nouveau MacBook Air sera positionné comme une alternative plus premium à l’actuel MacBook Air au lieu d’un successeur direct.

